24 Канал підготував для вас ексклюзивну добірку привітань з Новим роком 2026 у картинках, прозі й віршах. Обирайте те, що відгукується саме вам, та діліться святковим настроєм з близькими!

Новий рік 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

З Новим роком! Нехай він буде для всіх спокійним і мирним, нехай принесе з собою тільки хороші вісті, захистить нас від зла і нерозсудливості, подарує любов і надію. Добра вам і радості!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай новий рік принесе багато радісних і щасливих днів! Бажаю, щоб у новому році здійснилися всі ваші мрії та бажання!

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

***

З Новим роком, новим святом!

Хай він принесе достаток,

Ще багато теплих днів,

І щоб ніхто не хворів.

Хай збереться вся родина

За святковим цим столом!

Засяє радісно ялинка

Та звеселить усіх гуртом!

***

З роком Новим шлю вітання!

Справдяться хай сподівання,

Мрії хай усі здійсняться,

Вороги нехай бояться!

Буде весело та круто,

Заздрять хай сусіди люто,

Що у вас все, наче в казці,

Ще й продуктів під зав'язку!

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з прийдешніми святами! Бажаю, щоб 2026 рік став роком великих перемог, щирих посмішок та неймовірних подій. Нехай щастить на кожному кроці!

***

З Новим роком, друзі! Бажаю в Новому році сімейного затишку, тепла в душі, успіхів у справах, солідного доходу! Нехай у 2026 році збуваються навіть найменші бажання, нехай майбутній рік зустріне радісними подіями і приємними моментами! Зі святом радості та веселощів!

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

***

З Новим роком на ваш поріг

Хай незмінно ступає щастя,

Щоб Господь вас завжди беріг,

І життя цвіло, як у казці!

Феєрверками почуттів,

Візерунками мрій заповітних

Хай наповниться Рік новий,

Хай дарує добро і світло!

***

Вас вітаю з Новим роком,

Щастя вам і миру в хаті,

Щоб на радість і любов

Ви завжди були багаті.

Рік новий нехай удачі

Принесе вам цілий міх,

Хай горять від щастя очі,

І звучить дитячій сміх.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.