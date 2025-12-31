Саме святкові листівки допомагають висловити турботу навіть у найбільш заклопотані передсвяткові дні. 24 Канал підготував добірку універсальних картинок-привітань з Новим роком 2026. Вони точно допоможуть вам гарно привітати своїх рідних, близьких, колег і знайомих та створити атмосферу свята в один клік.

Дивіться також Нехай здійснюються всі мрії: найщиріші привітання з Новим роком у прозі й віршах

Картинки-привітання з Новим роком 2026

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Новим роком 2026 / Колаж LifeStyle24

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP