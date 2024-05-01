Для усієї родини: найтепліші привітання з народженням донечки у словах та картинках

Народження дитини – завжди зворушливий та незабутній момент. Батьки з нетерпінням чекають, коли на світ з'явиться нове життя, яке подарує радість та щастя. Хвилюються й друзі та родичі, які за декілька днів готують свої побажання.

Якщо у когось з ваших знайомих незабаром має народитися донечка, то вже потрібно подумати над привітаннями. Щирі побажання підготував LifeStyle 24. Привітайте новоспечених батьків з цією прекрасною подією.

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Привітання з народженням донечки

Вітаю з народженням принцеси! Бажаю вашій донечці здоров'я, щастя і безмежної любові. Нехай вона дарує радість та незабутні моменти!

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Вітаємо з приходом на світ вашої чарівної донечки! Нехай кожна мить з нею буде наповнена теплом і ніжністю. Бажаємо міцного здоров'я малюку!

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Щиро вітаємо з народженням вашої донечки! Нехай її дні будуть як казка, наповнені веселощами, ніжністю і любов'ю. Бажаємо вам, як батькам, багато радості від дивовижного дару материнства і батьківства!

Вітаємо з народженням донечки / Фото LifeStyle 24

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Вітаємо з радісною подією – народженням вашої маленької принцеси! Нехай вона росте здоровою, розумною і щасливою!

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Вітаємо з приходом на світ маленької чарівниці! Нехай вона буде сонцем у вашому житті, що розвіює темряву, і приносить у дім безмежну радість і щастя.

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Вітаємо з народженням маленької квіточки! Бажаємо хорошої долі та міцного здоров'я. Нехай вона завжди буде оточена вашою ніжністю та турботою.

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Вітаємо вас з народженням неймовірної донечки! Бажаємо їй безтурботного та щасливого дитинства, вірних друзів, лише приємних моментів у житті. Нехай дні будуть наповнені маминою турботою та татовою ніжністю.

Вітаємо з народженням донечки / Фото "Люкс ФМ"

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Щиро вітаємо з народженням маленької принцеси! Нехай вона завжди буде вашим радісним промінчиком сонечка, який освітлює шлях!