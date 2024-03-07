З нагоди Міжнародного жіночого дня: чарівні картинки-привітання з 8 березня для коханої

Свято 8 березня – не про красу та весну. Цього дня у світі згадується, як жінки ще декілька століть тому виходили на мітинги, аби відстояти свої права. Тюльпани та подарунки – це чудова картинка, але не головна його суть.

Хоч Радянський Союз і нав'язав свої стереотипи на Міжнародний жіночий день, Україна потроху від них відходить. Однак хтось вважає правильними привітати своїх дружин, доньок, сестер та матерів з 8 березня.

Вам згодиться Зі святом, найрідніші: добірка зворушливих привітань у картинках з 8 березня для мами

З нагоди свята, яке відзначатимемо вже завтра, LifeStyle 24 публікує чарівні привітання у картинках для коханої дружини чи дівчини. Чоловіки, 8 березня – це хороша нагода, щоб ще раз проявити свою ніжність, ласку, любов, турботу та тепло. Тож зберігайте нашу добірку та надсилайте красиві листівки своїм найближчим людям.

Міжнародний жіночий день: картинки-привітання для коханої

Вітаємо з Міжнародним жіночим днем / Фото listivki.com.ua

Вітаємо з Міжнародним жіночим днем / Фото listivki.com.ua

Вітаємо з Міжнародним жіночим днем / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Міжнародним жіночим днем / Фото "Листівки"

Вітаємо з Міжнародним жіночим днем / Фото Plan B Photo

Вітаємо з Міжнародним жіночим днем / Фото LifeStyle 24

Вітаємо з Міжнародним жіночим днем / Фото "Листівки"

Вітаємо з Міжнародним жіночим днем / Фото vitai.com.ua

Вітаємо з Міжнародним жіночим днем / Фото forkids.org.ua

Вітаємо з Міжнародним жіночим днем / Фото LifeStyle 24