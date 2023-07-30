Сьогодні – Міжнародний день друзів: щирі привітання у прозі та віршах

30 липня в Україні та світі відзначають Міжнародний день дружби. Це прекрасне свято, яке може відсвяткувати кожен із нас.

Міжнародний день дружби – це нагода привітати важливих для нас людей з цим святом. Адже вони підтримують нас у важку хвилину та радіють, коли у нас все виходить, допомагають, радять та завжди вислуховують. 24 Канал зібрав привітання для друзів у віршах і прозі.

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Привітання з Міжнародним днем дружби у віршах

З днем друзів хочу привітати!

Це свято для всіх нас,

Щоб дружбу світлу прославити,

Ту, що лікує у важкий час.

Вам бажаю друзів берегти,

Ніколи їх не зраджувати,

Допомагати, любити та вірити,

Цінувати та розуміти!

***

День друзів – особливе свято,

Дуже цей важливий день.

Бо мати друзів - справжнє щастя;

Коштовніше за всіх пісень.

Я бажаю світле свято

Весело зустріти й дружно.

Сміху, радості та щастя,

Й доброї міцної дружби.

***

З Днем друзів всіх вітаю!

Міцно, міцно обіймаю,

Дякую всім кажу,

Тому що вас я люблю!

Я бажаю вам це свято

Зустріти весело та дружно.

Сміху, радості та щастя

І великої міцної дружби!

Незабутніх вражень, радісних подій,

Друзям я бажаю втілення їхніх мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Хай шалена дружба з нами багатіє

Хай палають у серці почуття високі,

Доля посилає повні щастям роки!

***

У цей день хочу друзів привітати,

Подарувати вам теплі слова.

Не можу без вас себе уявити,

Дружба наша істинно міцна!

Я хочу, щоб були ви здорові,

Щастя просто било через край,

Щоб небо було волошковим,

Цілий рік в душі – квітучий май!

Щоб наша дружба не закінчувалася,

Їй перешкоди були не страшні,

Щоб в серці назавжди залишилися

Наші сподівання і кращі мрії!

Привітання з Міжнародним днем дружби у прозі

Вітаю з Днем друзів і хочу побажати, щоб у твоєму житті завжди поруч були ті самі люди, яких сміливо можна назвати друзями, які разом з тобою поділяють радість і перемогу, яку не відвернуться від тебе у хвилини тяжкості та життєвих негараздів, які підбадьорять тебе, якщо стане раптом нудно, які додадуть впевненості в собі, якщо у тебе виникнуть сумніви і які завжди будуть з тобою на одній хвилі. Бажаю міцної дружби та взаєморозуміння з близькими людьми.

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З Міжнародним днем ​​дружби! Справжня дружба – це магія, диво, щось неймовірне. Вона здатна легко тамувати біль та завжди допомагає знаходити слова підтримки! Бажаю черпати з дружніх почуттів наснаги, радість та мотивацію! Зичу вам надійних друзів та яскраве життя!

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Мій дорогий друже, як добре, що ти в мене є! Я дуже ціную нашу дружбу. З нею моє життя стало набагато яскравішим і щасливішим. Дякую тобі за підтримку, взаєморозуміння та спільні щасливі спогади. Сподіваюся, що з роками наша дружба тільки міцнітиме!

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Сьогодні в сучасному і продажному світі, щастя – бути другом, а ще більше щастя – мати друзів: справжніх, вірних, не фальшивих. І в цей день хочу сказати я кожному: хто не відвернеться в скрутну хвилину, хто ніж точити не буде за спиною, хто не виставить вас на посміховисько і не відмовить у допомозі – це і є справжні друзі. Бажаю кожному, нехай одного, але вірного друга! Цінуйте справжню дружбу, адже вона дається не кожному.

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Скільки творів присвячено дружбі! Так, друзі – це не подарунок, це скоріше випробування. Але ми до нього готові! Ми хочемо, щоб у нас у всіх були друзі. Зі святом!

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Вітаю із Днем друзів! Нехай у вашому житті ніколи не буде місця для образ, смутку та сліз. Бажаю вірних друзів, які завжди прийдуть на допомогу та любитимуть, цінуватимуть та поважатимуть вас та вашу дружбу!

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Якщо у твоєму житті є хоч один друг, це означає, що тобі є на кого покластися. Нехай же число друзів росте, а дружба, заснована на доброті й щирості, міцнішає з кожним днем. Зі святом!

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Дорогий мій друг, на тебе я можу покластися в будь-якій ситуації! Ти прийдеш на допомогу в будь-який час дня і ночі, в холоднечу і в спеку. Так дозволь побажати тобі в День друзів завжди відмінного настрою, успіхів і безмежного щастя. Нехай все хороше, що ти тільки зможеш собі нафантазувати, обов'язково стане реальністю!