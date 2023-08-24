З Днем Незалежності тебе, Україно: красиві привітання у прозі та віршах

День Незалежності – одне з найбільш важливих свят для українського народу. Його дата завжди незмінна – 24 серпня. Воно означає багато для кожного з нас.

Незалежність ніколи не була подарунком для українців. Наш народ тисячоліттями виборював її важкими зусиллями. І продовжує робити це сьогодні, у 21 столітті. Усю багатовікову історію Росія крала все українське: території, мову, культуру, звичаї. Апетити не зменшились й у сучасні роки. Майже півтора року українські військові дають відсіч жорстокій та нелюдській російській агресії. Десятки людей щодня потерпають від бомб, ракет та дронів РФ, гинучи несправедливою смертю. Та попри всі ці жахливі випробування, продовжує боротися за свою свободу. Не забуваймо про це. 24 Канал зібрав патріотичні привітання з Днем Незалежності.

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Привітання з Днем Незалежності у прозі

Зі святом Незалежності! Бажаємо кожній українській родині мирного неба, непохитної віри, сімейного затишку та щасливого майбутнього у вільній квітучій Україні!

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Щиро вітаю вас із визначним святом – Днем незалежності України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть вам наснаги й творчих здобутків в ім'я процвітання нашої незалежної Батьківщини. З усього серця зичу вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя й достатку!

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З Днем Незалежності України! Нехай свобода мислити та діяти буде вашою перевагою. Бажаю відчувати її в роботі, у відносинах і в житті. Процвітання вам, вашій родині й країні! Будьте незалежні й вільні у всіх своїх проявах!

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З Днем Незалежності! Хай кожен герой повернеться додому, наповнений силою духу, невичерпною енергією та незламним переконанням, що Україна понад усе!

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Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення, скільки нам років. Лише одне важливо: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!

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Дорогі українці, вітаємо вас зі всенародним святом – Днем Незалежності України! Нехай ваші тіла, справи й особиста думка також будуть незалежними. І тільки серце нехай буде обов'язково полоненим любов'ю. Бажаємо вам тотального поліпшення життя, хронічного щастя, непохитного здоров'я і щоденних посмішок.

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У цю важку годину свято Незалежності України набуває особливого значення, адже боротьба й досі триває, і боротьба ця кривава й несправедлива. Але ми твердо знаємо, що українці мають незламний дух і ворог буде переможений і знищений! Ми знаємо, що наші діти будуть жити у вільній, квітучій та заможній Україні. Зі святом Незалежності України, шановні!

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Хай живе вільний, вільний народ! Процвітання, здоров'я, міцного духу багатій і щедрій Україні! Нехай сім'ї Ваші завжди будуть згуртованими, столи — повними, свята — веселими, сусіди — чуйними, а друзі — щирими!

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З Днем Незалежності! Нехай у темні години ворожої жорстокої навали в серці яскраво горить шевченківський вогонь любові до рідної України – країни гір і степів, швидких річок і золотих полів, зелених лісів і глибоких морів, відважних і гордих, гідних і люблячих людей. Зі святом!

Привітання з Днем Незалежності у віршах

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!

***

Ми вітаємо Україну

І бажаємо в іменини:

Від влади мудрості й турботи,

Демократії народу,

Щоби люди мирно жили,

Щоби миром дорожили,

Щоб народ не голодував,

Не ридав, не нарікав,

Щоб роботи вистачало,

Щоб шляхи не підкачали,

Щоби люди багатіли,

І щоб жити тут хотіли,

Щоб із дому не тікали,

А в Україну приїжджали!

***

Вітаю з Днем України!

У день серпневий вихідний

Ти подумай про Вітчизну,

Про свій рідний дім.

Скільки різних випробувань

Випало їй…

Подумки скажи: "Дякую!"

Батьківщині великій своїй.

У День України всіх знайомих

Привітай хоч на словах.

Побажай їм щастя, грошей

Й успіхів у справах!

***

З національним святом українського народу –

Днем Незалежності – ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров'я й злагоди зичимо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

З Незалежністю вітаю

Мою рідну Україну.

Весь народ вітаю,

Щастя і добра бажаю.

Країні – вдачі й процвітання,

І населення зростання.

Хай здійснюються надії,

Багатства й миру Україні!

***

О, Україно! У це чудове свято

Прийми ти привітань багато!

Хай буде у твоїх просторах вічне літо,

А у бокалах, друзі, хай вино буде розлито!

***

Хай живе Україна незалежна та сильна,

Золотисте колосся нехай шелестить,

Для вас привітання із Днем Незалежності,

Із вільним козацьким вітром летить!

***

Міцнішай, Україно, процвітай,

Нехай щасливим буде твій народ,

Незалежна ти – не забувай,

Розвивайся і йди вперед!

Нехай розвіє вітер над тобою,

Хмари, що нависли, наче ніч,

Я бажаю радості й спокою,

Ну а біди подолаємо пліч-о-пліч!

***

Свободу й правду в Україні

Завжди цінуємо як життя.

Можливо рік почався в тіні,

Проте не втратимо чуття:

Знайдемо сили, друзів стрінемо,

Завзяття й щирість – живемо!

Бо наша спрага – справедливість,

Ми переможемо! З Днем Незалежності!

***

Наша славна Україна,

Наше щастя і наш рай,

Чи на світі є країна

Ще миліша за наш край?

І в щасливі й злі години

Ми для неї живемо.

На Вкраїні й для Вкраїни

Будем жити й помремо.