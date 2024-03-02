З іменинами, Богдани: найкращі привітання у прозі, віршах та картинках

Сьогодні свої іменини відзначають Богдани. Приєднуємося до теплих та щирих привітань та бажаємо всього найкращого. Нехай ангел-охоронець забере усі негаразди з життя та подарує щастя вашим родинам.

З нагоди свята LifeStyle 24 публікує добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Надішліть ці теплі слова рідним, друзям, знайомим та колегам.

Чудові картинки Добірка неймовірних привітань у картинках з Днем ангела Богдана

День ангела Богдана: привітання у віршах

Хай Богдану життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

В день весняний гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання.

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай Богдану допомагає

Ангел-покровитель!

Привітання з Днем ангела Богдана / Фото "Листівки"

***

Ангел твій весну приносить,

І для тебе в неба просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім’ї любов та шану

Із Днем ангела, Богдане!

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Богданові бажаю я тепла,

Любові та удачі теж бажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково в порядку!

***

Вітаю із Днем ангела Богдана,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться всі твої бажання!

Привітання з Днем ангела Богдана / Фото vitannya.in.ua

День ангела Богдана: привітання у прозі

Дорогий Богдане, щиро вітаю і бажаю, щоб Бог завжди був з тобою, щоб ангел відводив від тебе будь-які біди. Будь щасливий. Бажаю такого дивовижного і різноманітного життя, як безмежний і унікальний світ таємничого океану.

***

Вітаю з Днем ангела Богдана. Нехай ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров’я, любові, добробуту, миру, радості, міцних сил і першості у всьому. Хай щастить!

***

Дорогий Богдане, з Днем ангела! Небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброту, повагу до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті та пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

Привітання з Днем ангела Богдана / Фото "Листівки"

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай життя дарує багато яскравих моментів, а всі мрії здійсняться. Бажаю, щоб ангел не покидав тебе та завжди оберігав. Щоб у домі було щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди. Міцного здоров'я та мирного неба над головою!

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Мудрості тобі, Богдане. Адже ти даний нам від Бога. Нехай буде світлою і чистою твоя дорога життя. Хай ніколи не трапляються негаразди, а кожна мить наповнюється щастям. Здійснення усіх мрій, добра, любові, гармонії у серці та всього найкращого!