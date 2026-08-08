День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ 2026: красиві листівки та проза для привітань

8 серпня в Україні відзначають День військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України. Це свято людей, які щодня дбають про те, щоб найважливіші команди доходили вчасно, а зв'язок не зникав у найвідповідальніший момент. Їхня робота часто залишається непомітною, але без неї неможливо уявити сучасне українське військо.

З нагоди професійного свята 24 Канал зібрав добірку красивих привітань З Днем військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ. Обирайте привітання та надішліть його тим, хто щодня тримає зв'язок заради нашої безпеки. Привітання з Днем військ зв'язку ЗСУ своїми словами З Днем Військ зв'язку та кібербезпеки! Ви – ті, хто веде бій там, де його не видно: у ефірі, у мережах, у кожному переданому сигналі. Ваша пильність і професіоналізм щодня рятують життя, навіть коли про це ніхто не здогадується. Нехай кожен ваш сигнал приносить перемогу, а кожен день – наближає мир.

З професійним святом, дорогі зв'язківці та кіберфахівці! Ви поєднуєте технічну майстерність із відданістю справі, а ваша праця – це та невидима сила, що тримає армію єдиною. Нехай техніка ніколи не підводить, зв'язок завжди буде стабільним, а перемога – все ближчою. Дякуємо за службу!

Із Днем Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України! Кожен переданий наказ, кожна захищена мережа, кожен розкритий кіберзлочин – це ваш особистий внесок у нашу спільну перемогу. Дякуємо за пильність, професіоналізм і мужність тримати оборону там, де ворог її найменше очікує. Бережіть себе – Україна пишається вами! День Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України картинки

З Днем військ зв'язку картинки / Фото Колаж 24 Каналу





День військ зв'язку / Фото Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем зв'язку в картинках / Фото Колаж 24 Каналу З Днем військ зв'язку ЗСУ / Фото Колаж 24 Каналу



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