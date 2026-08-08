8 августа в Украине отмечают День войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины. Это праздник людей, которые ежедневно заботятся о том, чтобы важнейшие команды доходили вовремя, а связь не обрывалась в самый ответственный момент. Их работа часто остается незаметной, но без нее невозможно представить современную украинскую армию.