І День Української Державності – це ще одна нагода нагадати про це не лише собі, а й близьким. Тож 24 Канал зібрав красиві, щирі та зворушливі привітання, які допоможуть сказати найважливіше.

Історія свята

Свято, започатковане у 2021 році, підкреслює: українське державотворення має понад тисячу років історії – від Київської Русі до сучасної незалежної України.

Дата 15 липня також невипадкова. Саме цього дня вшановують князя Володимира Великого, який Хрещенням Русі у 988 році зробив цивілізаційний вибір на користь Європи. І, як бачимо, цього курсу Україна дотримується й досі.

Привітання з Днем української державності своїми словами

З Днем Української Державності! Нехай любов до рідної землі, віра в перемогу та єдність завжди будуть нашою найбільшою силою. Слава Україні!

Вітаю зі святом! Нехай синьо-жовтий прапор майорить лише під мирним небом, а серце кожного українця переповнюють гордість, любов і вдячність за свою країну.

З Днем Української Державності! Бережімо нашу історію, цінуймо свободу та разом будуймо майбутнє, яким пишатимуться наступні покоління.

Нехай цей день нагадує, що Україна починається з кожного з нас. Добрих справ, єдності, сили духу та незламної віри у Перемогу!

Зі святом! Хай любов до України об'єднує, надихає й додає сил долати будь-які випробування. Разом ми здатні на все!

З Днем Української Державності! Нехай наша держава буде сильною, люди – вільними, а майбутнє України – світлим, мирним і щасливим.

З Днем української державності картинки



З Днем української державності привітання / Фото Колаж 24 Каналу



З Днем української державності картинки / Фото Колаж 24 Каналу





З Днем української державності – привтіанян своїми словами / Фото Колаж 24 Каналу





Картинки З Днем української державності / Фото Колаж 24 Каналу

А ще сьогодня святкують іменини Володимира, то ж ловіть добірку щирих привітань.



