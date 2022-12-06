6 грудня – День Святого Миколая: чудові картинки-привітання зі святом

08:10

Сьогодні у католицькій церкві згідно з григоріанським календарем відзначають День Святого Миколая. Цей день наповнений сімейною атмосферою та чарівним настроєм. Особливо це свято подобається дітлахам, які дістають з під подушки подарунки.