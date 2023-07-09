Рибалки, у вас сьогодні свято: душевні картинки-привітання з професійним днем

День рибалки відзначають у другу неділю липня. Свято встановили, щоб привернути увагу суспільства до працівників рибного господарства.

Рибальство – один із найстаріших видів занять, якому не одне століття. Цим займалися наші пращури ще до заснування Київської Русі. Рибальство вимагає спеціальних навичок та знань, щоб все пройшло успішно. У це свято ви можете привітати не лише професійних рибалок, а й тих, для кого вилов риби – це хобі. Для цього 24 Канал підготував щирі привітання у картинках.

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Картинки-привітання з Днем рибалки



З Днем рибалки / Фото Art-shop



З Днем рибалки / Фото V24.com



З Днем рибалки / Фото "Рівне медіа"



З Днем рибалки / Фото Art-shop.com



З Днем рибалки / Фото Joy Pup



З Днем рибалки / Фото Vitannya.com



З Днем рибалки / Фото "Житомир онлайн"



З Днем рибалки / Фото "Факти"