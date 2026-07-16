Кажуть, хороший піарник може продати навіть дощ як ідеальну погоду для прогулянки. І хоча це, звісно, жарт, саме ці люди щодня створюють репутацію, знаходять потрібні слова й рятують ситуації, коли здається, що вже нічого не врятує.