Зворушливі привітання з днем народження у віршах та прозі, які розчулять до сліз
Якщо у вашої близької людини сьогодні особливе свято, важливо висловити найтепліші слова вітання. Саме тому ми зібрали зворушливі та влучні вислови для привітань на будь-який смак.
У матеріалі Lifestyle 24 ви знайдете, як оригінальні вірші, так і прозу, що здатна розчулити іменинника до сліз. Виберіть варіант привітання та розрадьте уродинника зворушливими словами.
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Привітання з днем народження у віршах і прозі
Нехай твій день народження буде унікальним, відмінним від усіх попередніх! Хай тебе оточують ті, кого ти любиш і хто прагне для тебе тільки добра і щастя! Нехай з ними ти відчуєш веселощі та затишок, і твоя душа спалахне новими вогнями радості! Хай здійсняться твої мрії, а щастя супроводжуватиме тебе завжди! Нехай збудеться наша основна мрія – життя в мирі та щасливе майбутнє в вільній країні!
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З днем народження! Бажаю, щоб кожен день став новою сторінкою у захопливій книзі життя, де ти є автором своєї неймовірної долі. Нехай кожен ранок приносить тобі радість, а кожен вечір – спокій. Хай твоє серце завжди буде наповнене теплом і коханням. Щасливого дня народження!
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Бажаю тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,
А також цікавого втілення мрій.
Хай зорями радість тебе осипає,
Природа здоров'ям наділить міцним.
Тебе з днем народження я привітаю.
Хай щира любов завітає у твій дім!
***
Хай пливе щасливо твій життєвий човен
І минає легко береги круті,
І любові буде хай завжди він повен,
То найголовніше у людськім житті.
Нехай в душі завжди горять
Іскринки радості й чекання,
Нехай не знає серце зрад,
А тільки радість і кохання.
***
Вітаю з днем народження! Нехай корабель твого життя завжди пливе морями без штилів і ураганів. І нехай у нього постійно буде улюблена безпечна пристань, де тебе чекають всі, хто тебе люблять і поважають. Пристань, де ти можеш завжди почуватися у безпеці та теплі. Твій дім!
***
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті,
Любові, доброти й щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!
***
Нехай твоє життя буде як незвичайний малюнок Пікассо: креативним, яскравим і вражаючим. Бажаємо тобі здійснювати свої мрії, як великий геній, і досягати успіху у всьому, що ти робиш. З Днем народження!
***
Моя найкраща подруга та найвірніша порадниця, вітаю з днем народження! Ти – найбільший скарб у моєму житті, і я безмежно щаслива, що ти поруч. Нехай цей день буде наповнений радістю, коханням і веселими сюрпризами!
***
Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними доля непроста.
А ти завжди лишайся молодою,
Живи у щасті й радості до ста.
Бажаю тобі радісних світанків!
Щасливих, романтичних вечорів!
Казкових ніжних снів, бадьорих ранків
І щирих, теплих і відвертих слів!
***
Хай у житті вашім завжди буде літо,
А якщо осінь, то тільки золота.
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість на подвір'ї не стиха!
Нехай рясні дощі несуть для вас здоров'я,
Проміння сонячне торкає за вуста.
Хай діти й онуки зігріють вас любов'ю,
Бажаєм довгого й щасливого життя!