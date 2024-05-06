Зворушливі привітання з днем народження у віршах та прозі, які розчулять до сліз

Якщо у вашої близької людини сьогодні особливе свято, важливо висловити найтепліші слова вітання. Саме тому ми зібрали зворушливі та влучні вислови для привітань на будь-який смак.

У матеріалі Lifestyle 24 ви знайдете, як оригінальні вірші, так і прозу, що здатна розчулити іменинника до сліз. Виберіть варіант привітання та розрадьте уродинника зворушливими словами.

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Привітання з днем народження у віршах і прозі

Нехай твій день народження буде унікальним, відмінним від усіх попередніх! Хай тебе оточують ті, кого ти любиш і хто прагне для тебе тільки добра і щастя! Нехай з ними ти відчуєш веселощі та затишок, і твоя душа спалахне новими вогнями радості! Хай здійсняться твої мрії, а щастя супроводжуватиме тебе завжди! Нехай збудеться наша основна мрія – життя в мирі та щасливе майбутнє в вільній країні!

***

З днем народження! Бажаю, щоб кожен день став новою сторінкою у захопливій книзі життя, де ти є автором своєї неймовірної долі. Нехай кожен ранок приносить тобі радість, а кожен вечір – спокій. Хай твоє серце завжди буде наповнене теплом і коханням. Щасливого дня народження!

***

Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,

Природа здоров'ям наділить міцним.

Тебе з днем народження я привітаю.

Хай щира любов завітає у твій дім!

***

Хай пливе щасливо твій життєвий човен

І минає легко береги круті,

І любові буде хай завжди він повен,

То найголовніше у людськім житті.

Нехай в душі завжди горять

Іскринки радості й чекання,

Нехай не знає серце зрад,

А тільки радість і кохання.

***

Вітаю з днем народження! Нехай корабель твого життя завжди пливе морями без штилів і ураганів. І нехай у нього постійно буде улюблена безпечна пристань, де тебе чекають всі, хто тебе люблять і поважають. Пристань, де ти можеш завжди почуватися у безпеці та теплі. Твій дім!

***

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта!

Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті,

Любові, доброти й щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

Хай постійний успіх, радість і достаток

Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свята,

Господь дарує довгих-довгих літ!

***

Нехай твоє життя буде як незвичайний малюнок Пікассо: креативним, яскравим і вражаючим. Бажаємо тобі здійснювати свої мрії, як великий геній, і досягати успіху у всьому, що ти робиш. З Днем народження!

***

Моя найкраща подруга та найвірніша порадниця, вітаю з днем народження! Ти – найбільший скарб у моєму житті, і я безмежно щаслива, що ти поруч. Нехай цей день буде наповнений радістю, коханням і веселими сюрпризами!

***

Летять роки, мов чайки над водою,

І разом з ними доля непроста.

А ти завжди лишайся молодою,

Живи у щасті й радості до ста.

Бажаю тобі радісних світанків!

Щасливих, романтичних вечорів!

Казкових ніжних снів, бадьорих ранків

І щирих, теплих і відвертих слів!

***

Хай у житті вашім завжди буде літо,

А якщо осінь, то тільки золота.

Нехай у гості їдуть завжди діти,

Хай сміх і радість на подвір'ї не стиха!

Нехай рясні дощі несуть для вас здоров'я,

Проміння сонячне торкає за вуста.

Хай діти й онуки зігріють вас любов'ю,

Бажаєм довгого й щасливого життя!