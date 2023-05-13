Привітання мамі з днем народження: красиві картинки та зворушливі вірші для неньки

День народження рідної людини – важливе й радісне свято. Особливо хочеться в такий день подякувати неньці й висловити багато теплих слів. Дивіться нижче найкращі листівки та привітання.

Часом буває непросто підібрати гарні слова, щоб привітати матусю зі святом дня народження. 24 Канал зібрав найкращі вітання у картинках та словесні побажання у віршах та прозі.

Дивіться також Привітання з днем народження чоловіку: стильні картинки та теплі слова у віршах і прозі

Привітання з днем народження у віршах

Не сумуй, рідненька, що роки, як птиці.

І що спокій тобі невсипущий лиш сниться.

Ми з тобою завжди нерозлучні до віку,

Ти, як сонечко, ніжністю грієш домівку.

Тож спасибі за ласку, безмежну, як море,

Хай тебе обминають і біди і горе.

Щоб здоров’я було, щоб жила не тужила,

Ти найбільшого щастя в житті заслужила.

Нехай для тебе не згасає сонце,

Не віють в душу холоди.

Хай жито на столі і Бог на небі

Тебе завжди рятують від біди!



Привітання мамі / Фото з пінтересту

Я міцніше обійму, подивлюся в очі —

Щоб щаслива ти була, мамо, дуже хочу!

Душу хай твою плекають радість та любов,

Янголятко захищає серце знов і знов.



Мрії здійснюються рясно, як росте трава.

Ти така в мене красива, мамо, молода!

Не рахуй свої літа, молодій душею,

А ми, любляча сім’я, назавжди з тобою!



Привітання мамі / Фото з пінтересту

Любу матусю сьогодні вітаю!

В народження день я щиро бажаю

Міцного здоров’я та настрою гарного,

Щасливих світанків та неба безхмарного,

На серці лиш ясної завжди погоди,

Хай ніколи тебе не зустрінуть негоди!



Привітання мамі / Фото "Moonzori"

Мамо, матусю, рідненька моя,

Вітаю тебе з днем народження я!

Бажаю тобі життя без турбот,

Настрій, щоб був вище всяких висот.

Вражень, сюрпризів, емоцій, любові,

Приємних подій і посмішок долі.

Бажаю тобі тільки щастя й добра,

Кращої тебе на світі нема.

Матусю, я тебе вітаю

З днем народженням твоїм!

Тобі я щастя побажаю,

Хай буде кожен день таким,

Щоб сонечко тобі світило,

Щоб посміхалась щиро ти,

Щоби було життя, як диво,

Сьогодні, завтра, назавжди!



Привітання мамі / Фото "Факти"

Привітання з днем народження у прозі

Наша найдорожча матусенько, в цей чудовий день, коли на світ з’явилася: прекрасна донечка, мама й бабуся, хочемо подякувати Господеві за те, що Ви у нас є! Бажаємо Вам справжнього жіночого щастя, щоб Ваші діти й онуки завжди створювали привід для радості та гордості! Нехай Ваші очі завжди сяють від щастя, руки болять тільки від наших міцних обіймів, а душа радіє від частих зустрічей з рідними людьми! Дуже-дуже любимо тебе, мамо! З Днем народження!

***

Найближча і найрідніша людина на світі, мила моя матуся! У твій день народження хочу побажати тобі неймовірного здоров'я, довгих років життя і постійного безмірного і глибокого щастя. Нехай всі наші дрібні сварки і недомовки залишаться позаду, а з кожним новим днем все більше міцніє щире взаєморозуміння і любов!



Привітання мамі / Фото "Moonzori"

З Днем народження, дорога наша мамо! Бажаємо Вам в житті тільки весняних днів, сонячних посмішок, радості від близьких, достатку і затишку в домі. Нехай всі ваші тривоги і печалі віднесе попутний вітер, а перелітні птахи наспівають довгих років життя в здоров'ї і щасті!

***

З днем народження, мило мамо! Я бажаю тобі, моя рідненька, завжди бути такою жвавою, веселою, гарною, доброю, відкритою, щирою, талановитою, натхненною, життєрадісною, неперевершеною. Матусю, також бажаю тобі чудового самопочуття та доброго здоров’я, незгасаючої любові серця та гармонії душі.



Привітання мамі / Фото "Факти"

Моя люба, мила матусенько! У твій День народження бажаю тобі бути найщасливішою, коханою, здоровою, нехай на твоєму шляху завжди світить тільки сонечко! Радуй нас завжди своєю посмішкою! Я тебе дуже люблю!

***

Люба мамо, найрідніша кровиночка моя! Вітаю тебе із днем народження, моя єдина. Нехай твої очі завжди будуть веселими та світяться яскравими вогниками, у твоєму доброму серці ніколи не згасає любов та доброта, якою ти зігріваєш весь світ та нашу родину. Щастя тобі, моя матусю!



Привітання мамі / Фото "Вітання"