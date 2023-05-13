Иногда бывает непросто подобрать хорошие слова, чтобы поздравить маму с праздником дня рождения. 24 Канал собрал лучшие поздравления в картинках и словесные пожелания в стихах и прозе.

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Поздравления с днем рождения в стихах

Не унывай, родная, что годы, как птицы.

И что покой тебе неусыпный только снится.

Мы с тобой всегда неразлучны до возраста,

Ты, как солнышко, нежностью греешь дом.

Спасибо за ласку, безграничную, как море,

Пусть тебя обходят и беды и горе.

Чтобы здоровье было, чтобы жила не тосковала,

Ты величайшего счастья в жизни заслужила.

Пусть для тебя не гаснет солнце,

Не дуют в душу холода.

Пусть рожь на столе и Бог на небе

Тебя всегда спасают от беды!



Поздравление маме / Фото из пинтереста

Я крепче обниму, посмотрю в глаза.

Чтобы ты была счастлива, мама, очень хочу!

Душу пусть твою лелеют радость и любовь,

Ангелочек защищает сердце снова и снова.



Мечты сбываются обильно, как растет трава.

Ты такая у меня красивая, мама, молодая!

Не считай свои лета, молодой душой,

А мы, любящая семья, навсегда с тобой!



Поздравление маме / Фото из пинтереста

Любую маму сегодня поздравляю!

В рождение день я искренне желаю

Крепкого здоровья и настроения хорошего,

Счастливый рассвет и небо безоблачно,

На сердце лишь ясной всегда погоды,

Пусть никогда тебя не встретят непогоды!



Приветствие маме / Фото "Moonzori"

Мама, мамочка, родная моя,

Поздравляю тебя с днем рождения я!

Желаю тебе жизни без забот,

Настроение, чтобы было выше всяких высот.

Впечатлений, сюрпризов, эмоций, любви,

Приятных событий и улыбок судьбы.

Желаю тебе только счастья и добра,

Лучшей тебя на свете нет.

Мамочка, я тебя поздравляю

С днем рождения твоего!

Тебе я счастья пожелаю,

Да будет каждый день таким,

Чтобы солнышко тебе светило,

Чтобы улыбалась искренне ты,

Чтобы была жизнь, как чудо,

Сегодня, завтра, навсегда!



Поздравление маме / Фото "Факты"

Поздравления с днем рождения в прозе

Наша самая дорогая мамочка, в этот прекрасный день, когда на свет появилась: прекрасная дочь, мама и бабушка, хотим поблагодарить Господа за то, что Вы у нас есть! Желаем Вам настоящего счастья, чтобы Ваши дети и внуки всегда создавали повод для радости и гордости! Пусть Ваши глаза всегда сияют от счастья, руки болят только от наших крепких объятий, а душа радуется частым встречам с родными людьми! Очень-очень любим тебя, мама! C Днем рождения!

***

Самый близкий и самый родной человек на свете, милая моя мамочка! В твой день рожденья хочу пожелать тебе невероятного здоровья, долгих лет жизни и постоянного безмерного и глубокого счастья. Пусть все наши мелкие ссоры и недомолвки останутся позади, а с каждым новым днем все больше крепнет искреннее взаимопонимание и любовь!



Приветствие маме / Фото "Moonzori"

С Днем рождения, дорогая наша мама! Желаем Вам в жизни только весенних дней, солнечных улыбок, радости от близких, обилия и уюта в доме. Пусть все ваши тревоги и печали унесет попутный ветер, а перелетные птицы назревают долгих лет жизни в здоровье и счастье!

***

С днем рождения, милая мама! Я желаю тебе, моя родная, всегда быть такой живой, веселой, красивой, доброй, открытой, искренней, талантливой, вдохновенной, жизнерадостной, непревзойденной. Мамочка, тоже желаю тебе прекрасного самочувствия и доброго здоровья, неугасающей любви сердца и гармонии души.



Поздравление маме / Фото "Факты"

Моя дорогая, милая мамочка! В твой День рождения желаю тебе быть самой счастливой, любимой, здоровой, пусть на твоем пути всегда светит только солнышко! Радуй нас всегда своей улыбкой! Я тебя очень люблю!

***

Дорогая мама, самая родная кровиночка моя! Поздравляю тебя с днем рождения, моя единственная. Пусть глаза твои всегда будут веселыми и светятся яркими огоньками, в твоем добром сердце никогда не угасает любовь и доброта, которой ты согреваешь весь мир и нашу семью. Счастье тебе, моя мамочка!



Приветствие маме / Фото "Вітання"