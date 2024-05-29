Щирі та мотиваційні слова: побажання на день народження для молодого чоловіка

Люди звикли бажати одне одному на день народження щастя та здоров'я. Звичайно, це важливо, однак варто проявити й трошки оригінальності. Гарно, коли у привітанні є й інші цікаві та щирі слова, окрім тих, до яких усі звикли.

LifeStyle 24 підготував для вас побажання, які можна надіслати молодому чоловікові. Тож зберігайте нашу добірку для дорогого іменинника.

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Побажання на день народження для молодого чоловіка

З днем народження! Бажаю бурхливих емоцій, яскравих моментів і безмежного щастя. Нехай кожен новий день приносить тобі радість і задоволення. Нехай збуваються усі мрії, а досягнення стають ще більшими!

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Вітаю тебе, дорогий імениннику! Нехай кожен момент цього дня принесе найяскравіші враження та подарує море позитивних емоцій. Бажаю, щоб друзі та рідні завжди були поруч, підтримували й раділи твоїм успіхам.

Що побажати чоловікові / Фото ForKids

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Вітаю тебе з днем народження! Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод у житті. Бажаю, щоб ти завжди був щасливий та здоровий, щоб кожна мить була наповнена світлом і теплом.

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Привіт, вітаю з днем народження! Нехай життя буде наповнене успіхами, коханням і безмежною радістю. Бажаю чимшвидше знайти своє покликання та робити те, що приноситиме тобі справжнє задоволення.

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Щиро вітаю з днем народження! Нехай цей день стане для тебе по-справжньому особливим. Бажаю море радості, веселощів та яскравих вражень. Ніколи не зупиняйся на досягнутому, прагни більшого!

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Що побажати чоловікові / Фото listivki.com.ua

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Вітаю з днем народження, молодий чоловіче! Бажаю тобі міцного здоров'я, невичерпного ентузіазму. Нехай у твоєму житті панують лише найяскравіші кольори, а все похмуре, темне та негативне ніколи не з'являється.

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З днем народження, дорогий друже! Нехай кожна нова ідея відкриває перед тобою безмежні горизонти можливостей. Вірю, що у тебе все вдасться!