Привітання з днем народження чоловіку: стильні картинки та теплі слова у віршах і прозі

День народження – одне з найулюбленіших свят чоловіка. У ці дні не забувайте вітати батька, коханого, брата чи колегу зі святом. Найкращі вітання та побажання шукайте нижче.

Часом буває непросто знайти гарні листівки чи підібрати правильні слова, щоб привітати мужчину з днем народження. 24 Канал зібрав найкращі побажання у віршах та прозі, а також універсальні картинки-привітання.

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Привітання з днем народження чоловіку у віршах

З днем народження, мій милий!

Бажаю радості та сили,

Здоров'я, мудрості, терпіння,

В стосунках наших розуміння.

Кохання – добрий мотиватор,

Хай допоможе тобі стати

Успішним, мудрим, перспективним,

Веселим, милим, позитивним.



Привітання з днем народження чоловіку / Фото з пінтересту

З днем народження вітаємо!

Ми сьогодні побажаємо

Щастя, злагоди і долі,

Щоб грошей було доволі!

Щоб міцніла, кріпла сила,

Щоб любов тобі вгодила;

Янгол поруч хай літає,

Від біди оберігає.

Вік прожити – не старіти,

І душею молодіти,

І радіти! Будь щасливим,

Навкруги для всіх важливим!



Привітання з днем народження чоловіку / Фото Muzvitanka

Бажаю тобі в день святковий,

Щоб завжди був ти здоровий.

Спортивний, мужній, завзятий,

І цілей мав ти багато.

Життя твоє, щоб вирувало,

Емоції й радість давало.

Була робота завжди в кайф,

А вдома був щоб справжній рай.



Привітання з днем народження чоловіку / Фото Muzvitanka

З днем народження тебе!

Хай в житті усе буде:

Щастя, успіхи, кохання,

Щоб збувалися бажання.

Вірних друзів та настрою гарного,

Приємних вражень і неба безхмарного,

Дарує життя хай одні перемоги,

Хай не буде у долі складної дороги!



Привітання з днем народження чоловіку / Фото з пінтересту

Привітання з днем народження у прозі

Вітаю з днем народження! Хочу побажати тобі здоров'я, щастя, удачі і побільше позитиву. Нехай всі твої цілі і плани втіляться в реальність, а кожен наступний день народження буде ще веселішим. Залишайся завжди таким же життєрадісним і доброю людиною. Мир і спокій тобі і твоєму дому!

***

Дорогенький імениннику, бажаємо тобі райдужного настрою, заступництва від Янгола-охоронця, мільйон можливостей та шансів для досягнення успіхів! А ще як рішучому та сміливому чоловіку бажаємо мудрих рішень та грандіозних перемог!



Привітання з днем народження чоловіку / Фото з пінтересту

Вітаю зі святом, мій друг! Ти – найкращий чоловік, якого я знаю, і я дуже щаслива, що знайома з тобою. Бажаю тобі багато радості і веселощів у житті.

***

Вітаю зі святом, мій дорогий! Як час швидко летить, але ти все ще залишаєшся таким самим чудовим, турботливим і веселим. Нехай тобі завжди щастить у житті, і твої мрії збуваються.



Привітання з днем народження чоловіку / Фото з пінтересту

Вітаю з днем народження! Найголовніше – будь щасливим! Адже щастя – це і є здоров'я, любов близьких, можливість розпочинати та закінчувати день з усмішкою на обличчі! Тож нехай все це і навіть більше в тебе буде! Нехай здійснюються мрії, збуваються бажання!

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З днем народження, коханий! Бажаю бути справжнім чарівником. Бажаю створювати для себе та своєї сім’ї справжню казку. Бажаю успіху для важливих справ. Бажаю впевненості у будь-якій ситуації. Дорогий мій чоловіче, нехай моя любов буде для тебе натхненням. Нехай кожен твій день буде насиченим, плідним та вдалим!



Привітання з днем народження чоловіку / Фото з пінтересту

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