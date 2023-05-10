Привітання з днем народження чоловіку: стильні картинки та теплі слова у віршах і прозі
День народження – одне з найулюбленіших свят чоловіка. У ці дні не забувайте вітати батька, коханого, брата чи колегу зі святом. Найкращі вітання та побажання шукайте нижче.
Часом буває непросто знайти гарні листівки чи підібрати правильні слова, щоб привітати мужчину з днем народження. 24 Канал зібрав найкращі побажання у віршах та прозі, а також універсальні картинки-привітання.
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Привітання з днем народження чоловіку у віршах
З днем народження, мій милий!
Бажаю радості та сили,
Здоров'я, мудрості, терпіння,
В стосунках наших розуміння.
Кохання – добрий мотиватор,
Хай допоможе тобі стати
Успішним, мудрим, перспективним,
Веселим, милим, позитивним.
Привітання з днем народження чоловіку / Фото з пінтересту
З днем народження вітаємо!
Ми сьогодні побажаємо
Щастя, злагоди і долі,
Щоб грошей було доволі!
Щоб міцніла, кріпла сила,
Щоб любов тобі вгодила;
Янгол поруч хай літає,
Від біди оберігає.
Вік прожити – не старіти,
І душею молодіти,
І радіти! Будь щасливим,
Навкруги для всіх важливим!
Привітання з днем народження чоловіку / Фото Muzvitanka
Бажаю тобі в день святковий,
Щоб завжди був ти здоровий.
Спортивний, мужній, завзятий,
І цілей мав ти багато.
Життя твоє, щоб вирувало,
Емоції й радість давало.
Була робота завжди в кайф,
А вдома був щоб справжній рай.
Привітання з днем народження чоловіку / Фото Muzvitanka
З днем народження тебе!
Хай в житті усе буде:
Щастя, успіхи, кохання,
Щоб збувалися бажання.
Вірних друзів та настрою гарного,
Приємних вражень і неба безхмарного,
Дарує життя хай одні перемоги,
Хай не буде у долі складної дороги!
Привітання з днем народження чоловіку / Фото з пінтересту
Привітання з днем народження у прозі
Вітаю з днем народження! Хочу побажати тобі здоров'я, щастя, удачі і побільше позитиву. Нехай всі твої цілі і плани втіляться в реальність, а кожен наступний день народження буде ще веселішим. Залишайся завжди таким же життєрадісним і доброю людиною. Мир і спокій тобі і твоєму дому!
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Дорогенький імениннику, бажаємо тобі райдужного настрою, заступництва від Янгола-охоронця, мільйон можливостей та шансів для досягнення успіхів! А ще як рішучому та сміливому чоловіку бажаємо мудрих рішень та грандіозних перемог!
Привітання з днем народження чоловіку / Фото з пінтересту
Вітаю зі святом, мій друг! Ти – найкращий чоловік, якого я знаю, і я дуже щаслива, що знайома з тобою. Бажаю тобі багато радості і веселощів у житті.
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Вітаю зі святом, мій дорогий! Як час швидко летить, але ти все ще залишаєшся таким самим чудовим, турботливим і веселим. Нехай тобі завжди щастить у житті, і твої мрії збуваються.
Привітання з днем народження чоловіку / Фото з пінтересту
Вітаю з днем народження! Найголовніше – будь щасливим! Адже щастя – це і є здоров'я, любов близьких, можливість розпочинати та закінчувати день з усмішкою на обличчі! Тож нехай все це і навіть більше в тебе буде! Нехай здійснюються мрії, збуваються бажання!
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З днем народження, коханий! Бажаю бути справжнім чарівником. Бажаю створювати для себе та своєї сім’ї справжню казку. Бажаю успіху для важливих справ. Бажаю впевненості у будь-якій ситуації. Дорогий мій чоловіче, нехай моя любов буде для тебе натхненням. Нехай кожен твій день буде насиченим, плідним та вдалим!
Привітання з днем народження чоловіку / Фото з пінтересту
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