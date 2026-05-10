Щоб допомогти вам передати ці почуття, ми зібрали найтепліші та найдушевніші тексти привітань у картинках і віршах, які обов'язково викличуть щиру усмішку на обличчі вашої мами.
День матері 2026: як привітати у картинках і віршах?
Тебе, рідненька, раді привітати
В святкові та буденні дні,
Бо ти для нас єдина, мамо,
І кращої немає на землі.
Тож зичимо в здоров'ї вік довгий прожити,
Щоб всіх на століття могла запросити!
***
Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання –
Від доні, від сина.
Квіточок пахучих
Принесли багато
В цей травневий ранок,
У велике свято!
У День матері бажаю
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров'я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові і сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!
Привітання з Днем матері 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Xай молодість твоя ще довго квітне,
Нехай усмішка сяє на вустах.
І лиш хороше, лагідне, привітне
Тобі в житті перетинає шлях.
***
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота,
Натруджені руки, мудрі слова,
Вам, мамо, ніколи, спокою нема.
Тож дозвольте в день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали, мамо, горя ви ніколи
І ще до 100 років ви для нас жили!
***
Ніхто любити так не вміє,
Ніхто так словом не зігріє,
Ніхто не зможе так чекати,
Як рідненька наша мати.
***
У День матері тобі бажаю
Сили і терпіння,
Хай дарує позитив
Непросте створіння.
Хай маленькі рученята
Ніжно обіймають,
Усмішки і поцілунки
Болі всі стирають.
Хай окутає любов
Неземним туманом,
З гордістю носи свій титул,
Ти – прекрасна мама.
***
Наша люба і мила – ти найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб зорі та сонце дарували тепло,
Щоб завжди здоров'я в тебе було.
Щоб печалі не знала, ми просимо в долі,
Радості й добра тобі, сонце, доволі.
Бо людині небагато треба –
Сімейного затишку та синього неба.
***
Будь завжди весела й добра,
При потребі будь хоробра
Працьовита, не ледача,
Серед всіх жінок – найкраща.
З дітьми строга будь, й ласкава,
Гарна будь, як тая пава,
Не однакова будь – різна,
А для нас всіх – тільки ніжна.
***
І сняться часто зорі голубі
І мама на порозі біля хати.
За все, що маю, мамо, дякую тобі!
За все, що маю і що буду мати!
***
Матусю,
Хай збудеться все, що ти хочеш,
Хай збудеться все, що чекаєш,
Хай стежка проляже в трояндах,
Яку ти в житті прокладаєш.
Хай буде удача у всьому,
Добробут хай буде у домі,
Багатство і радість, й наснага,
І шана людська і повага!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.