Щоб допомогти вам передати ці почуття, ми зібрали найтепліші та найдушевніші тексти привітань у картинках і віршах, які обов'язково викличуть щиру усмішку на обличчі вашої мами.

День матері 2026: як привітати у картинках і віршах?

Тебе, рідненька, раді привітати

В святкові та буденні дні,

Бо ти для нас єдина, мамо,

І кращої немає на землі.

Тож зичимо в здоров'ї вік довгий прожити,

Щоб всіх на століття могла запросити!

***

Мамо найдорожча,

Мамочко єдина,

Щирі побажання –

Від доні, від сина.

Квіточок пахучих

Принесли багато

В цей травневий ранок,

У велике свято!

У День матері бажаю

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові і сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

***

Xай молодість твоя ще довго квітне,

Нехай усмішка сяє на вустах.

І лиш хороше, лагідне, привітне

Тобі в житті перетинає шлях.

***

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота,

Натруджені руки, мудрі слова,

Вам, мамо, ніколи, спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті,

Щоб не знали, мамо, горя ви ніколи

І ще до 100 років ви для нас жили!

***

Ніхто любити так не вміє,

Ніхто так словом не зігріє,

Ніхто не зможе так чекати,

Як рідненька наша мати.

***

У День матері тобі бажаю

Сили і терпіння,

Хай дарує позитив

Непросте створіння.

Хай маленькі рученята

Ніжно обіймають,

Усмішки і поцілунки

Болі всі стирають.

Хай окутає любов

Неземним туманом,

З гордістю носи свій титул,

Ти – прекрасна мама.

***

Наша люба і мила – ти найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб зорі та сонце дарували тепло,

Щоб завжди здоров'я в тебе було.

Щоб печалі не знала, ми просимо в долі,

Радості й добра тобі, сонце, доволі.

Бо людині небагато треба –

Сімейного затишку та синього неба.

***

Будь завжди весела й добра,

При потребі будь хоробра

Працьовита, не ледача,

Серед всіх жінок – найкраща.

З дітьми строга будь, й ласкава,

Гарна будь, як тая пава,

Не однакова будь – різна,

А для нас всіх – тільки ніжна.

***

І сняться часто зорі голубі

І мама на порозі біля хати.

За все, що маю, мамо, дякую тобі!

За все, що маю і що буду мати!

***

Матусю,

Хай збудеться все, що ти хочеш,

Хай збудеться все, що чекаєш,

Хай стежка проляже в трояндах,

Яку ти в житті прокладаєш.

Хай буде удача у всьому,

Добробут хай буде у домі,

Багатство і радість, й наснага,

І шана людська і повага!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.