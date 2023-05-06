Привітання з Днем ангела Юрія 2023: зворушливі слова у віршах і прозі

День ангела Юрія цього року святкують 6 травня. Це ім'я популярне в Україні: воно означає "хлібороб". У цей день привітайте іменинників зі святом побажаннями у віршах та прозі.

Святим заступником хлопців та чоловіків з іменем Юрій є Георгій Побідоносець, інформує 24 Канал. Тому юнаки, що є володарі цього імені, є сміливими та ставлять духовні цінності вище за матеріальні.

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Привітання з Днем ангела Юрія у віршах

Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі,

Щоб збувалися найскладніші мрії,

Надихайся та все планово рости,

Все, що шукаєш – легко знайти.

І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку,

В голові, в родині тотального порядку.

***

Юрій, нехай здійсняться всі мрії і плани,

Нехай доля подарує щастя.

Нехай любов і тепло родини

Зігріває серце щодня, мов зброя.

***

Юрій, вітаю зі святом тебе!

Радій від щирого серця тепер,

Відпочивай, весь світ люблячи,

А працюй не поспішаючи.

Нехай сьогодні буде гостина,

Прибіжать до тебе друзі,

Й всміхнеться тобі ця днина

І привітає раптом тебе!

***

Нехай вдача пронесеться

По всім житті бурею,

А ти в епіцентр потрап

До неї швидше, Юрію!

Нехай підхопить вітер щастя,

Завірюха грошей нехай замете,

Ураган любові й краси

Дах нехай геть знесе!



Привітання з Днем ангела Юрія / Фото "Рівне медіа"

Привітання з Днем ангела Юрія у прозі

Шановний Юрію! Щиро вітаю з Днем Ангела! Нехай твоє життя буде наповнене незабутніми моментами, а твоя душа знаходить радість в найпростіших речах. Бажаю тобі любові, добра та гармонії!

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Дорогий Юрію, прийми вітання від щирого серця. Бажаю йти до своїх бажань, переможних підсумків великих справ, відмінного настрою і велику повагу.

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В цей радісний для нас день саме ти є іменинником! Юрчику, щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися у своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди любити й бути коханим, сподіватися на краще та успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення і щиру радість.

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Юро, з Днем ангела! Хоробрий, славний і гарний Юрій, у твій день бажаю тобі сили, щастя, здоров'я і перемог. Нехай кожен день дарує можливість відчувати себе крутим, успішним і улюбленим. Всіх благ тобі, Юрій, удачі та здоров'я!