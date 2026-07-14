Тим паче, що 24 Канал зібрав красиві, щирі та оригінальні привітання з Днем ангела Володимира, які допоможуть потішити іменинника без довгих пошуків правильних слів.

Привітання з Днем ангела Володимира своїми словами

Володимире, нехай твій ангел-охоронець завжди йде поруч – у радості множить її, а в біді дає сили йти далі. Хай дім наповнюється теплом, а серце – спокоєм. З Днем ангела!

Сьогодні особливий день – день твого небесного покровителя. Нехай він береже тебе від бід, дарує міцне здоров'я та мудрість у кожному рішенні. Будь щасливим, Володимире!

З Днем ангела! Хай кожен новий день дарує тобі привід для усмішки, поруч будуть надійні люди, а в душі завжди живе тепло і віра у краще.

Володимире, нехай ангел-охоронець тримає тебе за руку в усіх справах, а доля буде щедрою на радість, любов і добрих людей навколо. Миру тобі й затишку!

Привітання з Днем ангела Володимира у віршах українською

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Вова, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

Картинки з Днем ангела Володимира

Привітання з Днем ангела Володимира картинки / Фото Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Володимира картинки українською / Фото Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ангела Володимира у віршах українською / Фото Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Володимира вітання / Фото Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще багато привітань на Іменини Володимира - тож вибрати вам буде з чого.

