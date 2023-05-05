Привітання з Днем ангела Віталія 2023: теплі побажання у віршах і прозі

5 травня юнаки й чоловіки з іменем Віталій святкують іменини. Привітайте рідних і близьких зі святом теплими побажаннями у віршах і прозі.

Ім'я Віталій походить від римського слова vitalis, що означає "життєвий, сповнений життя", пише 24 Канал. Сьогодні це ім'я поширене в Україні та багатьох інших країнах Європи. 5 травня Віталії святкують День ангела.

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Привітання з Днем ангела Віталія у віршах

В день Віталія, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Віталій,

Прийми привітання!

***

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий – щасливі ми обоє,

Як ти сумний – то й я не засміюся,

За тебе, кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю, та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З Днем Ангела Віталій, я тебе люблю!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела Віталія, мій добрий й милий,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб був ти щасливий!

З Днем ангела Віталія / Фото "Доброта"

Привітання з Днем ангела Віталія у прозі

В цей святковий день вітаю Віталія з Днем Ангела. Бажаю йому завжди відчувати підтримку свого ангела-хранителя, а також друзів та близьких. Нехай кожен день посміхається доброю звісткою, а ніч знімає всю втому і забирає неприємності.

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Віталію! Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю щирості, багато радості і сюрпризів!

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Дорогий Віталію. Вітаю тебе з чудовим святом – Днем Ангела Віталія! Від щирого серця хочу побажати тобі яскравого життя, непереможних сил і міцної віри. Твори добро і допомагай нужденним, не відступай від своїх цілей і прагнень, осягай любов рідних і опромінюй цей світ добротою своєї душі.

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Вітаю з Днем Ангела Віталія. Нехай ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров’я, любові, благополуччя, миру, радості, міцних сил і першості у всьому. Хай щастить!