Привітання з Днем ангела Марка 2023: найкращі слова у віршах і прозі

18 квітня іменини святкують чоловіки з іменем Марк. Привітайте друзів, родичів та близьких з Днем ангела чудовими словами у віршах та прозі.

Ім'я Марк має давньоримське походження та походить від латинського слова, що означає "молот". 24 Канал пише, що чоловіки з цим іменем – об'єктивні, впевнені у собі й деколи зухвалі.

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Привітання з Днем ангела Марка у віршах

Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу я нині Марку побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханим, щоб бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем Ангела, Марк

***

Марк, від грецького — Марс,

Він не терпить у житті фарс.

Адже недарма покровитель,

І красивого любитель.

Нехай до тебе на шляху,

Прийде удача без поспіху.

І кохання в душу нагряне,

Одразу світ світлішим стане

***

Марк — це сила, мужність і слава.

Він так вважає, значить він — вирішив!

Нехай честолюбство досягти успіху дозволяє,

Бути дипломатом, нехай вистачає сил!

Родина його — особлива сфера,

І в серце допускає він не всіх.

Віддачу ти неодмінно отримаєш!

Чекає в житті з Марком лише суцільний успіх

***

Сьогодні Марка вітаю!

Від щирого серця бажаю,

Нехай тебе радість зігріє,

Збуваються всі твої мрії.

Бажаю багато грошей,

Здоров’я та щастя знайти.

Бажаю сім’ї тобі міцної,

Всього, чого прагнеш ти!



З Днем ангела Марка / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем ангела Марка у прозі

Марку, сьогодні день твого Ангела-Хранителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати і впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхався, адже коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай Твій Ангел береже тебе!

***

Марк, в День ангела бажаю душевної краси, терпіння, розуміння, здійснення мрій, теплих обіймів рідних та близьких. А з ангелом своїм дружи усім чистим серцем та вір в чудо з ним!

***

Вітаємо з днем ​​ангела! Хай щастя струмує на вас, Марку, з небес, крапельками літнього дощу, а теплий вітерець завжди дме попутно. Бажаємо, щоб кожна мить була наповнена радістю, а дітки приносили в будинок тільки позитивні емоції. Неможливо передати словами, як ми вас любимо і цінуємо, живіть довго нам на радість!

***

Марк, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на хвилину не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед і неодмінно домагатися своїх цілей.

***

Ангел небесний оберігає нас на світі. Ангел-хранитель у кожного свій. Він за тебе, Марк, в цьому житті у відповіді, він охороняє і життя, і спокій. Бажаю тобі завжди відчувати його присутність, але не за потребою, а просто як вірного захисника!