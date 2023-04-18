Привітання з Днем ангела Марка 2023: найкращі слова у віршах і прозі
18 квітня іменини святкують чоловіки з іменем Марк. Привітайте друзів, родичів та близьких з Днем ангела чудовими словами у віршах та прозі.
Ім'я Марк має давньоримське походження та походить від латинського слова, що означає "молот". 24 Канал пише, що чоловіки з цим іменем – об'єктивні, впевнені у собі й деколи зухвалі.
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Привітання з Днем ангела Марка у віршах
Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро – найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
В житті наче зіронька ясная сяє.
Тож хочу я нині Марку побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханим, щоб бути й любов дарувати!
Вітаю з Днем Ангела, Марк
***
Марк, від грецького — Марс,
Він не терпить у житті фарс.
Адже недарма покровитель,
І красивого любитель.
Нехай до тебе на шляху,
Прийде удача без поспіху.
І кохання в душу нагряне,
Одразу світ світлішим стане
***
Марк — це сила, мужність і слава.
Він так вважає, значить він — вирішив!
Нехай честолюбство досягти успіху дозволяє,
Бути дипломатом, нехай вистачає сил!
Родина його — особлива сфера,
І в серце допускає він не всіх.
Віддачу ти неодмінно отримаєш!
Чекає в житті з Марком лише суцільний успіх
***
Сьогодні Марка вітаю!
Від щирого серця бажаю,
Нехай тебе радість зігріє,
Збуваються всі твої мрії.
Бажаю багато грошей,
Здоров’я та щастя знайти.
Бажаю сім’ї тобі міцної,
Всього, чого прагнеш ти!
З Днем ангела Марка / Фото з відкритих джерел
Привітання з Днем ангела Марка у прозі
Марку, сьогодні день твого Ангела-Хранителя. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати і впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні і не потрібні думки, які дуже псують тобі настрій. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхався, адже коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай Твій Ангел береже тебе!
***
Марк, в День ангела бажаю душевної краси, терпіння, розуміння, здійснення мрій, теплих обіймів рідних та близьких. А з ангелом своїм дружи усім чистим серцем та вір в чудо з ним!
***
Вітаємо з днем ангела! Хай щастя струмує на вас, Марку, з небес, крапельками літнього дощу, а теплий вітерець завжди дме попутно. Бажаємо, щоб кожна мить була наповнена радістю, а дітки приносили в будинок тільки позитивні емоції. Неможливо передати словами, як ми вас любимо і цінуємо, живіть довго нам на радість!
***
Марк, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ні на мить не ослабне, нехай твоя краса ні на хвилину не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед і неодмінно домагатися своїх цілей.
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Ангел небесний оберігає нас на світі. Ангел-хранитель у кожного свій. Він за тебе, Марк, в цьому житті у відповіді, він охороняє і життя, і спокій. Бажаю тобі завжди відчувати його присутність, але не за потребою, а просто як вірного захисника!