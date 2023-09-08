Привітання з Днем ангела Марії: найтепліші побажання у віршах та прозі

Сьогодні, 8 вересня, дівчата та жінки з ім'ям Марія відзначають іменини. Так звали матір Ісуса. Походить це ім'я від давньоєврейської мови, а перекладається воно як бажана, легка та безтурботна.

З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань для іменинниць. Найкращі побажання для Марій у віршах та прозі – шукайте далі.

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Привітання з іменинами у віршах

***

Свят у світі є багато.

Лиш Марії нині свято —

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх —

Все — тобі, усе — для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого —

Й кожен день своїх іменин,

Будь щаслива разом з ним!

***

З Днем ангела Марію вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

У день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,

З Днем ангела Марії найкращі привітання!

***

Сьогодні, дорога Марічко,

Лови приємні моменти!

Немає нікого на світі краще,

Тільки для тебе всі компліменти!

Нехай блищать твої очі,

Цвіте усмішка на вустах!

Нехай дарує світ кольорові фарби,

А все, що було лише в мріях,

Легко в реальність втілиться!

***

Сьогодні у твій День Ангела ми хочем побажати:

Щоб у житті твоєму було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбутнє,

І щоб наснагу і здоров'я ти мала все життя!

Хай Марія свята піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!

Привітання з іменинами у прозі

***

Цей день немов створений для подарунків і квітів – вітати тебе, Маріє, уже готовий цілий світ. Бажаю, щоб здійснилися всі твої мрії, щоб ти завжди крокувала життєвою стежиною з успіхом і удачею. Нехай любов дарує ласку, віру, ніжність і тепло. Щоб жила ти, немов у казці, щоб у світ несла добро!

***

Маріє, щиро вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було приголомшливо захопливим та іскристо яскравим! Щастя тобі, справжнього кохання, прекрасних друзів, підтримки рідних. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій, відмінне самопочуття і повна задоволеність в душі!

***

Вітаю з іменинами! Нехай твоя небесна заступниця буде завжди з тобою поруч – і у хвилини радості, і у хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, вона – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, вона теж разом з тобою радітиме.

***

Дорога, з Днем ангела! Твоя небесна опікунка подарувала тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір подарунків і пишається тим ім'ям, що дарували тобі твої батьки. Вітаю зі святом!

***

Вітаю тебе з іменинами! В День ангела бажаю, щоб ти завжди залишалася на висоті. Нехай кожен новий день буде кращим за попередній! Не переставай мріяти, і твої бажання обов'язково збудуться.

***

Мила Маріє! В цей чудовий день іменин бажаю залишатися такою ж чудовою, ефектною, шикарною, елегантною, чарівною жінкою. Нехай з кожним роком всі твої найкращі якості стають ще яскравішими. Ти найкраща!