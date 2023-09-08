Привітання з Днем ангела Марії: найтепліші побажання у віршах та прозі
Сьогодні, 8 вересня, дівчата та жінки з ім'ям Марія відзначають іменини. Так звали матір Ісуса. Походить це ім'я від давньоєврейської мови, а перекладається воно як бажана, легка та безтурботна.
З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань для іменинниць. Найкращі побажання для Марій у віршах та прозі – шукайте далі.
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Привітання з іменинами у віршах
***
Свят у світі є багато.
Лиш Марії нині свято —
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх —
Все — тобі, усе — для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого —
Й кожен день своїх іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
З Днем ангела Марію вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для тебе усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
***
Вітаю з іменинами Марії,
Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,
Чого не вистачає – хай прибуде,
Нехай в житті усе, що треба, буде!
У домі хай поселиться достаток,
Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,
Хай буде добра доля та кохання,
Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
У день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров'я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,
З Днем ангела Марії найкращі привітання!
***
Сьогодні, дорога Марічко,
Лови приємні моменти!
Немає нікого на світі краще,
Тільки для тебе всі компліменти!
Нехай блищать твої очі,
Цвіте усмішка на вустах!
Нехай дарує світ кольорові фарби,
А все, що було лише в мріях,
Легко в реальність втілиться!
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Сьогодні у твій День Ангела ми хочем побажати:
Щоб у житті твоєму було багато свята,
Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбутнє,
І щоб наснагу і здоров'я ти мала все життя!
Хай Марія свята піклується про тебе,
Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.
Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,
Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!
Привітання з іменинами у прозі
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Цей день немов створений для подарунків і квітів – вітати тебе, Маріє, уже готовий цілий світ. Бажаю, щоб здійснилися всі твої мрії, щоб ти завжди крокувала життєвою стежиною з успіхом і удачею. Нехай любов дарує ласку, віру, ніжність і тепло. Щоб жила ти, немов у казці, щоб у світ несла добро!
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Маріє, щиро вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було приголомшливо захопливим та іскристо яскравим! Щастя тобі, справжнього кохання, прекрасних друзів, підтримки рідних. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій, відмінне самопочуття і повна задоволеність в душі!
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Вітаю з іменинами! Нехай твоя небесна заступниця буде завжди з тобою поруч – і у хвилини радості, і у хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, вона – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, вона теж разом з тобою радітиме.
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Дорога, з Днем ангела! Твоя небесна опікунка подарувала тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір подарунків і пишається тим ім'ям, що дарували тобі твої батьки. Вітаю зі святом!
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Вітаю тебе з іменинами! В День ангела бажаю, щоб ти завжди залишалася на висоті. Нехай кожен новий день буде кращим за попередній! Не переставай мріяти, і твої бажання обов'язково збудуться.
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Мила Маріє! В цей чудовий день іменин бажаю залишатися такою ж чудовою, ефектною, шикарною, елегантною, чарівною жінкою. Нехай з кожним роком всі твої найкращі якості стають ще яскравішими. Ти найкраща!