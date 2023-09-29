Привітання з Днем ангела Людмили: зворушливі слова у віршах та прозі
День ангела Людмили святкують 29 вересня. Це ім'я походить зі старослов'янської та означає "мила людям". Привітайте сьогодні іменинниць зворушливими словами.
У цей день церква вшановує блаженнішу Людмилу, яка жила в Чехії. Вона є святою покровителькою усіх тих, хто має це ім'я. 24 Канал з нагоди свята зібрав привітання для іменинників.
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Привітання з Днем ангела у віршах
Людмила, найкраща на Землі,
Хай Дарує Ангел гарну долю!
Обминають хай тебе жалі.
А душа наповниться любов’ю.
Радості, тепла, щасливих літ,
Захисту Господнього, святого.
Добрим буде хай для тебе світ,
Самого найкращого усього!
***
Ти, Людмило, наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Сьогодні свято твоє, Людмило,
І побажаю я від серця,
Щоб доля тебе любила
І відкрила до щастя дверці!
Чарівною посмішкою
Щоб всі роки ти сяяла,
І золота диво-рибка
Твої бажання виконувала!
***
Тобі зараз бажаю, Людо,
Великого щастя і любові,
Повір же в казкове диво,
Щоб всі мрії збулися твої!
Добра бажаю і достатку,
Здоров'я міцного, успіху,
А щоб жилося легко і солодко,
Бажаю радості та сміху!
День ангела Людмили / Фото ТСН
Привітання з Днем ангела у прозі
Дорога Людмило, вітаю з Днем Ангела! Бажаю щастя, любові, здоров'я, тепла, посмішок. Від щирого серця бажаю тобі здійснення всіх бажань і удачі у всіх починаннях.
***
Бажаю тобі, Людмило, йти до своєї мети з легкістю, долаючи перепони. Озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно йде за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.
***
Людочко, сердечно тебе вітаю. Бажаю бути завжди на висоті, домагатися великих цілей і вірного успіху, бажаю вічного кохання серця, чуйності душі й достатку життя, бажаю доброго здоров'я, відмінного настрою і щасливих пам'ятних моментів.
***
Нехай всі твої цілі, Людмила, досягаються легко і просто, немов за помахом казкової чарівної палички. Я бажаю тобі бути завжди в центрі уваги, щоб світитися щастям, немов яскрава зоря.
***
Ти людям мила, тому й ім'я твоє – Людмила. Ти Богом збережена, тому і бути тобі в житті щасливою. Ти серцем добра, тому і в оточенні добрих друзів. Ти вмієш радіти, тому з тобою завжди веселіше. Бажаю, щоб ти завжди була такою ж чудовою, доброю, красивою і нами всіма любою. Бажаю завжди посміхатися, вірити тільки в хороше, прагнути до успіху, залишати образи позаду, гордо і красиво йти тільки вперед до своїх надій і мрій. Будь щаслива, Людмило!