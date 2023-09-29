Привітання з Днем ангела Людмили: зворушливі слова у віршах та прозі

День ангела Людмили святкують 29 вересня. Це ім'я походить зі старослов'янської та означає "мила людям". Привітайте сьогодні іменинниць зворушливими словами.

У цей день церква вшановує блаженнішу Людмилу, яка жила в Чехії. Вона є святою покровителькою усіх тих, хто має це ім'я. 24 Канал з нагоди свята зібрав привітання для іменинників.

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Привітання з Днем ангела у віршах

Людмила, найкраща на Землі,

Хай Дарує Ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.



Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Самого найкращого усього!

***

Ти, Людмило, наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Сьогодні свято твоє, Людмило,

І побажаю я від серця,

Щоб доля тебе любила

І відкрила до щастя дверці!

Чарівною посмішкою

Щоб всі роки ти сяяла,

І золота диво-рибка

Твої бажання виконувала!

***

Тобі зараз бажаю, Людо,

Великого щастя і любові,

Повір же в казкове диво,

Щоб всі мрії збулися твої!

Добра бажаю і достатку,

Здоров'я міцного, успіху,

А щоб жилося легко і солодко,

Бажаю радості та сміху!



День ангела Людмили / Фото ТСН

Привітання з Днем ангела у прозі

Дорога Людмило, вітаю з Днем Ангела! Бажаю щастя, любові, здоров'я, тепла, посмішок. Від щирого серця бажаю тобі здійснення всіх бажань і удачі у всіх починаннях.

***

Бажаю тобі, Людмило, йти до своєї мети з легкістю, долаючи перепони. Озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно йде за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.

***

Людочко, сердечно тебе вітаю. Бажаю бути завжди на висоті, домагатися великих цілей і вірного успіху, бажаю вічного кохання серця, чуйності душі й достатку життя, бажаю доброго здоров'я, відмінного настрою і щасливих пам'ятних моментів.

***

Нехай всі твої цілі, Людмила, досягаються легко і просто, немов за помахом казкової чарівної палички. Я бажаю тобі бути завжди в центрі уваги, щоб світитися щастям, немов яскрава зоря.

***

Ти людям мила, тому й ім'я твоє – Людмила. Ти Богом збережена, тому і бути тобі в житті щасливою. Ти серцем добра, тому і в оточенні добрих друзів. Ти вмієш радіти, тому з тобою завжди веселіше. Бажаю, щоб ти завжди була такою ж чудовою, доброю, красивою і нами всіма любою. Бажаю завжди посміхатися, вірити тільки в хороше, прагнути до успіху, залишати образи позаду, гордо і красиво йти тільки вперед до своїх надій і мрій. Будь щаслива, Людмило!