Привітання з Днем ангела Луки 2023: теплі побажання у віршах і прозі
Сьогодні День ангела святкують чоловіки з іменем Лука. У цей день привітайте іменинників зі святом теплими побажаннями у віршах і прозі.
5 травня чоловіки та юнаки з іменем Лука святкують іменини, повідомляє 24 Канал. Володарі цього імені – серйозні та суворі. Водночас їхній характер допомагає їм добитися успіхів.
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Привітання з Днем ангела Луки у віршах
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Луки іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних, карих, або сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Лука – ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
У Луки нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Луки,
Прийми привіти!
День ангела Луки / Фото з пінтересту
Привітання з Днем ангела Луки у прозі
Вітаю з іменинами Луки! Бажаю, щоб у твоєму домі завжди було тепло, привітно та затишно, а кожен новий день приносив лише приємні сюрпризи та враження.
***
Лука! Залишайся завжди таким же простим, творчим і привабливим, впевнено рухайся до своєї мети, і нехай жодні непорозуміння не зупиняють тебе на шляху до успіху. З Днем ангела!
***
Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості і у хвилини смутку, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.