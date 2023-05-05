Привітання з Днем ангела Луки 2023: теплі побажання у віршах і прозі

Сьогодні День ангела святкують чоловіки з іменем Лука. У цей день привітайте іменинників зі святом теплими побажаннями у віршах і прозі.

5 травня чоловіки та юнаки з іменем Лука святкують іменини, повідомляє 24 Канал. Володарі цього імені – серйозні та суворі. Водночас їхній характер допомагає їм добитися успіхів.

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Привітання з Днем ангела Луки у віршах

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Луки іменини!



Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних, карих, або сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Лука – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

У Луки нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла



Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Луки,

Прийми привіти!



День ангела Луки / Фото з пінтересту

Привітання з Днем ангела Луки у прозі

Вітаю з іменинами Луки! Бажаю, щоб у твоєму домі завжди було тепло, привітно та затишно, а кожен новий день приносив лише приємні сюрпризи та враження.

***

Лука! Залишайся завжди таким же простим, творчим і привабливим, впевнено рухайся до своєї мети, і нехай жодні непорозуміння не зупиняють тебе на шляху до успіху. З Днем ангела!

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості і у хвилини смутку, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.