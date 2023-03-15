День ангела Богдана: гарні привітання з іменинами у віршах та прозі
15 березня День ангела святкують усі чоловіки з іменем Богдан. Його власники зазвичай є розумними та талановитими особистостями.
Ім'я Богдан походить зі старослов'янської мови та означає "Богом даний". З нагоди свята 24 Канал підготував підбірку привітань у віршах та прозі для найрідніших чоловіків.
Читайте також День ангела Тараса: привітання у прозі та віршах для найрідніших
Привітання з Днем ангела Богдана – вірші
В день весняний гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаємо,
І щодня й щомиті,
Хай Богдану допомагає,
Янгол покровитель!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим.
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагань.
З днем ангела Богдане!
Привітання з Днем ангела Богдана у віршах / Фото Pinterest
***
Вітаючи тебе сьогодні, Богдане,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою:
Надія, віра та любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті тобі дарує.
***
Хай добрий ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Богданові бажаю я тепла,
Любові та удачі теж бажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково в порядку!
Чудові привітання з Днем ангела Богдана – проза
Вітаю тебе Богдан з Днем ангела! Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії літа. Бажаю міцного здоров'я, безмежної любові та всеохопного щастя! Всього тобі найкращого!
***
Дорогий Богдане, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброту, повагу до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті та пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки.
***
З Днем ангела Богдане! Бажаю, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб Ангел-охоронець оберігав і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! Нехай у твоєму житті буде більше світла та добра!
Привітання з Днем ангела Богдана у прозі / Фото Pinterest
***
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай життя дарує багато яскравих моментів, а всі твої мрії здійсняться! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе та завжди оберігав! Щоб у твоєму домі було щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди! Міцного здоров'я та мирного неба над головою!
***
Мудрості тобі Богдане! Адже ти даний нам від Бога! Нехай буде світлою і чистою твоя дорога життя! Хай ніколи з тобою не трапляються негаразди, а кожна мить наповнюється щастям! Здійснення усіх мрій, добра, любові, гармонії у серці та всього найкращого!