День ангела Богдана: гарні привітання з іменинами у віршах та прозі

15 березня День ангела святкують усі чоловіки з іменем Богдан. Його власники зазвичай є розумними та талановитими особистостями.

Ім'я Богдан походить зі старослов'янської мови та означає "Богом даний". З нагоди свята 24 Канал підготував підбірку привітань у віршах та прозі для найрідніших чоловіків.

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Привітання з Днем ангела Богдана – вірші

В день весняний гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай Богдану допомагає,

Янгол покровитель!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим.

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагань.

З днем ангела Богдане!



Привітання з Днем ангела Богдана у віршах / Фото Pinterest

***

Вітаючи тебе сьогодні, Богдане,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою:

Надія, віра та любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті тобі дарує.

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Богданові бажаю я тепла,

Любові та удачі теж бажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково в порядку!

Чудові привітання з Днем ангела Богдана – проза

Вітаю тебе Богдан з Днем ​​ангела! Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії літа. Бажаю міцного здоров'я, безмежної любові та всеохопного щастя! Всього тобі найкращого!

***

Дорогий Богдане, з Днем ангела! Твій небесний опікун подарував тобі безліч якостей: доброту, повагу до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір ангельських подарунків у житті та пишатися тим ім'ям, що подарували тобі батьки.

***

З Днем ангела Богдане! Бажаю, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб Ангел-охоронець оберігав і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! Нехай у твоєму житті буде більше світла та добра!



Привітання з Днем ангела Богдана у прозі / Фото Pinterest

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай життя дарує багато яскравих моментів, а всі твої мрії здійсняться! Бажаю, щоб твій ангел не покидав тебе та завжди оберігав! Щоб у твоєму домі було щастя і розуміння. І нехай тебе оточують тільки щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди! Міцного здоров'я та мирного неба над головою!

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Мудрості тобі Богдане! Адже ти даний нам від Бога! Нехай буде світлою і чистою твоя дорога життя! Хай ніколи з тобою не трапляються негаразди, а кожна мить наповнюється щастям! Здійснення усіх мрій, добра, любові, гармонії у серці та всього найкращого!