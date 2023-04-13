Привітання з Днем ангела Анни 2023: чудові листівки та картинки для іменинниць

13 квітня 2023, 06:30
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День ангела Анни 2023 в Україні святкують 13 квітня. Це ім'я з івриту означає "добра воля" або "прихильність". Привітайте іменинниць з цим іменем чудовими картинками-привітаннями.

Дівчата й жінки з іменем Анна ще з дитинства наполегливі та працьовиті, пише 24 Канал. Завдяки своїм старанням вони вміло знаходять роботу та швидко досягають поставлених перед собою цілей.

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День ангела Анни святкують: 4 листопада, 11 листопада, 22 грудня, 16 лютого, 8 квітня, 25 червня, 18 липня, 7 серпня, 10 вересня, 15 жовтня.

Привітання з Днем ангела Анни в картинках


Картинка-привітання з Днем ангела Анни / Фото "НВ"


Картинка-привітання з Днем ангела Анни / Фото "Апостроф"


Картинка-привітання з Днем ангела Анни / Фото "facedobra"


Картинка-привітання з Днем ангела Анни / Фото "Телеграф"


Картинка-привітання з Днем ангела Анни / Фото "Уніан"


Картинка-привітання з Днем ангела Анни / Фото "Апостроф"

Автор: Марія Касій