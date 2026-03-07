Це не свято жінок як таких, а день поваги до їхніх досягнень та права бути рівними. Знайти правильні слова для привітань буває нелегко. Саме тому редакція 24 Каналу зробила це за вас і зібрала особливі вітання з Міжнародним жіночим днем у прозі, картинках і віршах.
Привітання з 8 березня сестрі: проза, картинки та вірші
Вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю, щоб кожен день дарував натхнення, любов і впевненість у собі. Нехай поруч завжди будуть ті, хто цінує, підтримує і щиро захоплюється тобою. Ти заслуговуєш на найкраще – сьогодні й завжди.
***
Зі святом! Нехай життя буде наповнене світлом, радістю, затишком і здійсненними мріями. Бажаю тобі щасливих моментів, щирих слів і щоденних причин усміхатись.
Привітання з 8 березня сестрі / Колаж 24 Каналу
***
У цей святковий день весняний,
Тобі найкращій, незрівнянній,
Шлю сонячні вітання
І найкращі побажання.
Хай всміхаються троянди,
Хай тюльпани шлють уклін,
Хай освячує кохання
Птахів щебіт передзвін.
***
Бажаєм щастя і тепла,
Весни, усмішок, сонця,
Щоб доля світла увійшла
До кожного віконця.
Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним;
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в душі у вас
Горів вогонь кохання;
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання.
Привітання з Міжнародним жіночим днем 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Щиро вітаю з 8 березня! Хай весна живе у серці незалежно від пори року. Бажаю здоров'я, любові, гармонії й натхнення. Нехай у житті буде більше квітів, приємних слів і справжньої турботи.
***
З Міжнародним жіночим днем! Бажаю, щоб тебе оточували повага, ніжність і доброта. Хай у твоєму житті буде менше турбот і більше радості, менше втоми і більше моментів, коли серце спокійне і щасливе.
8 березня – привітання для сестри / Колаж 24 Каналу
***
Тобі – прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов'ю.
Щастя! Радості! Здоров'я!
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі, сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у тебе душа прекрасна,
Серце золоте!
***
Дай тобі, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров'я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи
Змоги дай – життю радіти
І ділитись словом щирим,
Теплим, радісним, правдивим.
А сьогодні на це свято
Щастя зичу тобі багато.
Хай тебе Бог благословляє
Многих літ тобі побажає.
Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок" і "Побажайко".