Це не свято жінок як таких, а день поваги до їхніх досягнень та права бути рівними. Знайти правильні слова для привітань буває нелегко. Саме тому редакція 24 Каналу зробила це за вас і зібрала особливі вітання з Міжнародним жіночим днем у прозі, картинках і віршах.

Вітаю тебе з 8 Березня! Бажаю, щоб кожен день дарував натхнення, любов і впевненість у собі. Нехай поруч завжди будуть ті, хто цінує, підтримує і щиро захоплюється тобою. Ти заслуговуєш на найкраще – сьогодні й завжди.

***

Зі святом! Нехай життя буде наповнене світлом, радістю, затишком і здійсненними мріями. Бажаю тобі щасливих моментів, щирих слів і щоденних причин усміхатись.

Привітання з 8 березня сестрі / Колаж 24 Каналу

***

У цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

***

Бажаєм щастя і тепла,

Весни, усмішок, сонця,

Щоб доля світла увійшла

До кожного віконця.

Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

Привітання з Міжнародним жіночим днем 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Щиро вітаю з 8 березня! Хай весна живе у серці незалежно від пори року. Бажаю здоров'я, любові, гармонії й натхнення. Нехай у житті буде більше квітів, приємних слів і справжньої турботи.

***

З Міжнародним жіночим днем! Бажаю, щоб тебе оточували повага, ніжність і доброта. Хай у твоєму житті буде менше турбот і більше радості, менше втоми і більше моментів, коли серце спокійне і щасливе.

8 березня – привітання для сестри / Колаж 24 Каналу

***

Тобі – прекрасній, незрівнянній,

Наче сонечко весняне,

Цей букет вітань,

Що підібраний з любов'ю.

Щастя! Радості! Здоров'я!

Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий,

Наче зорі, сяють очі,

Усмішка цвіте,

Бо у тебе душа прекрасна,

Серце золоте!

***

Дай тобі, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров'я, сили.

Дай любові, згоди, втіхи

Змоги дай – життю радіти

І ділитись словом щирим,

Теплим, радісним, правдивим.

А сьогодні на це свято

Щастя зичу тобі багато.

Хай тебе Бог благословляє

Многих літ тобі побажає.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок" і "Побажайко".