Сьогодні, 15 вересня, свій 36-ий день народження святкує принц Гаррі. З нагоди свята LifeStyle 24 розповідає про факти з життя королівського престолонаслідника, який цьогоріч зрікся своїх монарших обов'язків.

Весілля з американською акторкою Меган Маркл відбулося 19 травня 2018 року, 6 травня 2019 року герцогиня Сассекська народила принцові Гаррі первістка – хлопчика Арчі Гаррісона.

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Редакція LifeStyle24 на честь дня народження принца Гаррі згадує найважливіші моменти в житті онука Єлизавети ІІ.

Ім’я та статус

Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор. Саме таким є повне ім’я шостого у черзі претендента на королівський престол. Зійти на трон Гаррі зможе після свого батька Чарльза, старшого брата Вільяма, племінників Джорджа, Шарлотти та Луї. Хоча в титулі рудоволосого нащадка монархів є слова "принц" та "Уельський", однак їхнє поєднання повноправно належить лише його батькові Чарльзові. Сам же Генрі після свого весілля став герцогом Сассекським.

До слова, його старший брат Вільям разом зі своєю дружиною Кейт Мідлтон носять титули герцога і герцогині Кембриджських.



Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета ІІ / Getty Images



Королівська родина / Getty Images

Дитинство

Гаррі був другою, відтак наймолодшою дитиною в сім’ї принца Чарльза та принцеси Діани. Скандальну поведінку хлопчика, яка дала про себе знати у підлітковому віці, пояснюють тим, що в дитинстві його не обділяли увагою: у всьому з ним погоджувалися та багато чого дозволяли. Про це нескладно здогадатися навіть з кадрів, де маленький Гаррі, наприклад, показує язика папараці. Ще хлопець володіє чудовим почуттям гумору, яке, як не важко повірити, йому дісталося від Єлизавети ІІ! Навчався Гаррі у школі Ветербі в Лондоні, а згодом приєднався до принца Вільяма, який сидів за партою у Беркширі.

Похорон Діани

31 серпня 1997 року королівську родину спіткало горе. В автомобільній катастрофі, в тунелі перед мостом Альма, що у Парижі, загинула улюблена принцеса мільйонів британців Діана. Кадри, на яких 14-річний Вільям і 12-річний Гаррі йдуть за її труною, розчулили весь світ.

Нещодавно в інтерв’ю одному з видань Генрі зізнався, що сам вирішив провести свою матір в останню путь. І це при тому, що тоді королівська родина не надто бажала, аби хлопці йшли за гробом.

Скандали

Втрата дорогої людини відбилася на психологічно-емоційному стані принца-підлітка. Британська преса охрестила Гаррі "шаленою дитиною". І справді, було за що. Під час навчання у школі хлопець почав курити марихуану та вживати спиртне, згодом, уже під час студентського життя, папараці спіймали в об’єктив його відпочинок із кількома дівчатами на пляжі. А у 2005 році, на одній із костюмованих вечірок, темою якої була "Колонізатори і туземці", Гаррі засвітився у легенькій воєнній формі з нацистською свастикою на рукаві.

Королівський двір докладав усіх зусиль, щоби зам’яти скандали, які зчиняв юнак, відтак – запобігти тому, аби вони заплямували імідж монархів. Відтак було вирішено, що своєрідним спасінням для невгамовного принца стане армія.

Волонтерська діяльність та служба в армії

Після закінчення навчання в Ітонському коледжі нащадок престолу взяв академвідпустку та на деякий час подався в Австралію. Проте довго там не затримався. Другим домом для принца стала маленька держава Лесото, що у Південній Африці. Там Гаррі брав участь у благодійних заходах, а ще відзняв документальне кіно про нелегке життя тамтешніх дітей. Після цього онук Єлизавети ІІ повернувся у Британію, де вступив у Королівську воєнну академію Сендхерст, відтак його зарахували до елітного полку Двірцевої кавалерії. У пресі проскакували повідомлення про те, що принца начебто відправили служити в Ірак, проте згодом таку інформацію спростували і виявилось, що місцем майже тримісячної воєнної служби Гаррі (грудень 2007-лютий 2008) виявилась провінція Гільменд, що в Афганістані. Там нащадок королів був авіанавідником.



Принц Гаррі на службі / Getty Images

Жінки у житті Гаррі

Це одна із тем, яка викликала посилену увагу таблоїдів. Однією з любовей принца була донька мільярдера із Зімбабве Челсі Дейві. Обоє знали один одного з дитинства, проте їхній роман почався у 2004 році, коли хлопець і дівчина зустрілися в Південній Африці. Туди Гаррі завітав із візитом. Через три роки вже Челсі переїхала в Лондон, щоби навчатися в університеті Лідса та бути ближчою до принца. Однак пара неодноразово розлучалась, а після чергових сварок знову відновлювала стосунки. Весілля Вільяма й Кейт злякало дівчину надмірною офіційністю королівської родини і тим, що її члени завжди перебувають під прицілом журналістів. Відтак Дейві остаточно вирішила повернутися до Зімбабве.

Серце Гаррі підкорила і зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон. Хлопець навіть влаштував вечірку, куди запросив акторку та її друзів, аби та не почувала себе незручно. Увага принца Еммі подобалася, проте заводити з ним серйозні стосунки дівчина не захотіла.

Після Вотсон у життя Генрі ввійшла Меган Маркл. 37-річна американська актриса та 34-річний нащадок британського трону познайомилися під час церемонії "Invictus Games", засновником яких є Гаррі. Парі вдалося декілька місяців приховувати свої стосунки. Про їхній роман світ дізнався у листопаді 2016 року, коли світлини онука Єлизавети ІІ та його подруги, на яких вони гуляють центром Лондона, облетіли весь світ. Цю інформацію тоді офіційно підтвердили і в Кенсінгтонському палаці. Після того, як стало відомо, із ким саме зустрічається принц, журналісти невтомно чатували на Меган, щоби дізнатися про подробиці їхніх стосунків.

Перші фото принца Гаррі і Меган Маркл / Getty Images



Весілля принца Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Проте після декількох інцидентів Гаррі попросив папараці не переслідувати його дівчину, таким чином – звести нанівець спроби зашкодити її життю. У грудні 2017 пара заручилася і через пів року зіграла весілля, за яким спостерігали мільйони глядачів.



Меган Маркл та принц Гаррі / Getty Images

У травні 2019 року у подружжя народився первісток Арчі Гаррісон, з яким пара часто породожувала за океан в Канаду або США. На початку 2020-го з'явились чутки, що пара хоче назовсім переїхати в Північну Америку та більше не виконувати королівські обо'язки. Пара опублікувала офіційну заяву про переїзд, не повідомивши зазделегідь про це Єлизавету II, але та через деякий час опублікувала заяву від палацу, що дає дозвіл на таке рішення внука і його дружини. З весни 2020 року Меган Маркл з принцом Гаррі та сином Арчі живуть у США, маючи повну фінансову незалежність, і не представляють там королівську сім'ю.