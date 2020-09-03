Серед королівських захоплень особливе місце посідає полювання на птахів. До свого хобі принц Вільям вирішив долучити й старшого сина Джорджа. Однак зоозахисники засудили вчинок батька.

Нещодавно принц Вільям відправився на полювання на глухарів неподалік від замку Балморал у Шотландії. Компанію йому склали 70-річна принцеса Анна з чоловіком, принц Едвард з 12-річним нащадком Джеймсом. Разом з ними був і 7-річний син Вільяма і спадкоємець британського престолу Джордж, який спостерігав за тим, як батько майстерно справляється зі зброєю і стріляє по птахах.

Такий вчинок герцога Кембриджського не на жарт обурив організацію PETA, яка бореться за права тварин. Про це інформує видання Daily Mail.

До теми Принцу Джорджу – 7 років: цікаві факти про королівського спадкоємця та його миловидні фото

Принц Вільям не вперше бере Джорджа на полювання. Однак зоозахисники щоразу нещадно критикують рішення багатодітного батька, посилаючись на те, що подібні розваги шкодять психіці дитини. Крім того, активісти занепокоєні тим, що в спадкоємця престолу знизиться рівень співчуття до страждань тварин.

У сучасному світі вже мало хто бачить в спортивному полюванні що-небудь, крім жорстокого збочення і вбивства прекрасних птахів. Коли на очах дитини відбувається вбивство його батьками, це може серйозно нашкодити психіці,

– йдеться в публічному зверненні PETA.

Додамо, що зоозахисників хвилює не лише те, що хлопчика можуть мучити нічні кошмари, а й те, чи виросте він відповідальним і співчутливим лідером.

Варто наголосити, що принц Вільям та принц Гаррі з самого дитинства захоплювались полюванням. Мати братів принцеса Діана навіть жартома називала їх "вбивці Уельські".

Якщо герцог Кембриджський досі займається полюванням, то Гаррі відмовився від королівського хобі через Меган Маркл. У пресі ширились чутки, що він припинив полювати і продав свої мисливські рушниці. Річ у тому, що його дружина вважає таке заняття жорстоким.