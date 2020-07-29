Зустрічатись з принцом – це не завжди дорогі подарунки та побачення з королівською розкішшю, про що відверто розповів герцог Кембриджський. Принц Вільям згадав найжахливіший подарунок, який ніколи не забуде Кейт Міддлтон.

Представник монархії став гостем подкасту That Peter Crouch, повідомляє BBC. У розмові принц Вільям згадав, як тільки почав зустрічатись з Кейт Міддлтон. Тоді пара навчалась у Сент-Ендрюському університеті, що в Шотландії, а на побаченні герцог Кембриджський вручив коханій бінокль. Цього подарунку Кейт ніколи не забуде.

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"Одного разу я купив своїй дружині бінокль. Це було ще на початку наших стосунків. Я спакував його, і це виглядало дуже мило. Я намагався себе в цьому переконати. Я думав, що її це вразить, адже можна бачити так далеко. Вона подивилася на мене і сказала: "Це бінокль? Що відбувається?" Загалом, все вийшло не дуже добре. Чесно кажучи, поняття не маю, навіщо я їй його купив", – з гумором згадав принц Вільям.

Подарунок тільки розвеселив Кейт Міддлтон та не повпливав на їхні стосунки.

Відомо, що інтерв'ю герцог Кембриджський дав у підтримку кампанії Heads Up. Запис з принцом Вільямом відбувався у березні в Кенсінгтонському палаці та в онлайн-режимі. У подкасті представник монархії наголосив, наскільки важливо дбати про психологічне здоров'я та чому чоловіки не повинні замовчувати свої проблеми.

"У всіх нас є психічне здоров'я, і ​​ми всі повинні бути психічно здоровими. Говорити про своє психічне здоров'я – це сила, а не слабкість. Якщо ви погано почуваєтесь або вас щось турбує, просто поговоріть про це, це не проблема", – зазначив принц Вільям.