Спадкоємець британського престолу принц Чарльз святкує день народження. З цієї нагоди королівська родина опублікувала символічні дописи у мережі, в яких привітала іменинника з 72-річчям.

День народження принца Чарльза

Щороку 14 листопада принц Чарльз отримує десятки привітань від своїх королівських родичів, благодійних організацій, де він є патроном, політиків, а також прихильників британської монархії. І 2020 рік не став винятком, повідомляє 24 канал.

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Родичі іменинника вже поквапились опублікувати святкові листівки. В інстаграмі вони привітали принца Чарльза, показавши архівні сімейні фото.

Королева Єлизавета ІІ і принц Філіп

На сторінці Її Величності з'явився допис з чорно-білою світлиною, яка розчулила всіх прихильників. На кадрі Єлизавета ІІ тримала на руках ще маленького Чарльза. До офіційного фото представники Букінгемського палацу додали ще кадр з поїздки принца Чарльза з матір'ю до Шотландії.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон

Герцоги Кембриджські також не оминули святкової дати. У мережі вони розмістили ефектне фото принца Чарльза на фоні природи.

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Чи відсвяткує принц Чарльз день народження

У 2020 році всі члени британської королівської сім'ї відмовились від святкування днів народження. Причиною стала пандемія коронавірусу. Відтак традиційної святкової вечері з представниками монархії у принца Чарльза не буде. Та західні ЗМІ припускають, що герцогиня Камілла не залишить чоловіка без святкового торта.

За традицією, іменинник отримає не тільки вітальні листівки у мережі, але й особисті привітання від родичів через телефон. Не пропускають нагоди поспілкуватись з родичами і принц Гаррі та Меган Маркл, які телефонують до палацу на всі особливі дати.