Скоро Преображення Господнє: історія й традиції цього свята

Преображення Господнє – це одне з 12 найбільших свят у році для християн. Свято ще називають другим Богоявленням, а у народі Спасом. У чому його особливість?

Преображення Господнє або Яблучного Спаса відзначають 19 серпня. У цей день віряни йдуть до храму, аби освятити плоди. Заведено вважати, що свято має дохристиянське коріння, оскільки наші пращури відзначали день урожаю наприкінці літа. Яка історія й традиції свята – знає 24 Канал.

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Історія Преображення Господнього

Як пише Євангеліє, Преображення трапилося перед стражданнями Ісуса Христа на Голгофі. За 40 днів до розп'яття він повів із собою на гору 3 апостолів – Петра, Якова та Івана. У Євангеліях не вказано, де саме сталося Преображення, хоча є припущення, що на горі Тавор.

Син Божий молився, водночас втомлені дорогою учні заснули. Після прокидання, вони помітили, що Ісус перевтілився. Його обличчя почало сяяти, а одяг – набув білого кольору. Прийшли пророки Мойсей та Ілля та почали спілкування з Христом. Тоді несподівано з неба пролунав голос: "Це Син мій улюблений, що його Я вподобав. Його слухайтеся".



Преображення Господнє / Фото "Слово про слово"

Троє учнів отримали змогу побачити, як у Синові Божому поєднуються дві природи: божественна та людська. Але Ісус не дозволив апостолам розказувати про те, що відбувалося. Коли Христос зійшов з гори, він сказав їм позбирати яблука, аби його Батько освятив їх.

Традиції Преображення Господнього

Як завжди на Преображення у храмах відбуваються святкові літургії. Християни повинні обов'язково прийти до церкви в цей день та поставити свічку за здоров'я.

Традиційно 19 серпня святять різні фрукти – яблука, груші, виноград, сливи. Тож у народі свято має назву – Яблучний Спас.



Кошик із фруктами / Фото Itvmg.com

Преображення Господнє збігається із періодом Успенського посту. Хоча у свято знімаються деякі заборони у їжі. На Спаса можете споживати рибні страви та вино.

Наші пращури в цей день споживали урожай свіжих плодів. Особливо були популярними освячені яблука. Фрукти роздавали близьким та рідним, а також готувати різну випічку на основі яблук.

Що не можна робити на Преображення

На Преображення Господнє вірянам не можна: