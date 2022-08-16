Преображення Господнє 2022: історія та традиції свята

19 серпня святкують християнське свято Преображення Господнє. В цей день згадують важливу подію – Ісус Христос преобразився в небесному сяйві перед своїми трьома учнями, знаючи про все те, що трапиться з ним у майбутньому.

Це свято належить до списку дванадцяти найважливіших християнських свят у році. Преображення Господнє завжди припадає на період Успенського посту. У цей день віряни йдуть на святкову службу, а після – смакують запашними яблуками, пише 24 канал.

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Слово "преображення" стосується зовнішнього прояву, тут мовиться про те сяйво, яке побачили учні на Ісусі Христі, коли на ньому був сніжно-сліпучий одяг. Водночас основна мета свята полягає в тому, що Ісус показав свою справжню сутність. На Сході свято Преображення Христового почали відзначати у 6 століття, а на Заході – із 1456 року, саме тоді його визнали загальноцерковним.

Традиції на Преображення Господнє / Фото "Кава з молоком"

У день Преображення Господнього відбуваються святкові богослужіння у храмах і чути як гучно лунають дзвони. Також освячують яблука, а згодом пригощають ними своїх родичів і знайомих. Церква у цей день дозволяє послаблення у їжі – під час Успенського посту можна додати до святкового столу страви з риби та вино.

Жінкам не рекомендується у цей день займатися домашніми справами, рукоділлям та шиттям. А також важливо утримуватися від жирної їжі тваринного походження: м'яса, птиці, яєць і молочних продуктів.