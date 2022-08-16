Этот праздник входит в список двенадцати важнейших христианских праздников в году. Преображение Господне всегда приходится на период Успенского поста. В этот день верующие идут на праздничную службу, а после – смакуют ароматными яблоками, пишет 24 канал.

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Слово "преображение" касается внешнего проявления, здесь говорится о том сиянии, которое увидели ученики на Иисусе Христе, когда на нем была снежно-ослепительная одежда. В то же время основная цель праздника состоит в том, что Иисус показал свою подлинную сущность. На Востоке праздник Преображение Господне начали отмечать в 6 веке, а на Западе – с 1456 года, тогда его сочли общецерковным.

Традиции на Преображение Господне / Фото "Кофе с молоком"

В день Преображение Господне совершаются праздничные богослужения в храмах и слышно как громко звонят колокола. Также освящают яблоки, а потом угощают ими своих родственников и знакомых. Церковь в этот день позволяет послабление в еде – во время Успенского поста можно добавить в праздничный стол блюда из рыбы и вино.

Женщинам не рекомендуется в этот день заниматься домашними делами, рукоделием и шитьем. Также важно воздерживаться от жирной пищи животного происхождения: мяса, птицы, яиц и молочных продуктов.