Преображення Господнє 2023: які заборони діють у святковий день

19 серпня віряни відзначають Преображення Господнє. Це свято припадає у період Успенського посту, тому сьогодні існують певні обмеження.

Преображення Господнє – одне з головних 12 свят у церковному році, пише 24 Канал. Цього року християни східного обряду святкуватимуть його 19 серпня. Оскільки цей день припадає на Успенський піст, діють певні заборони й обмеження.

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Історія свята

Преображення Господнє згадується у трьох Євангеліях – від Матвія, Марка і Луки. Там розповідають про подію, коли Ісус разом із трьома учнями – Петром, Іоанном та Яковом – пішов помолитися на гору Фавор за 40 днів до своєї смерті.

Під час молитви Христос зазнав преображення, його обличчя "світило, як сонце, а одежина стала біла, як світло". Також на горі з'явилися пророки – Ілля і Мойсей. Потім з неба з'явилася хмара, з якої пролунав голос Бога: "Цей є Мій Улюблений Син, в Ньому Моє вподобання; Його слухайте". Ісус наказав учням не розповідати про цю подію до його воскресіння.



Преображення Господнє / Фото з пінтересту

Що не можна робити на Преображення

Преображення Господнє святкують під час посту, тому сьогодні не можна вживати м'ясних та молочних продуктів. Але в цей день є невелике послаблення – можна їсти рибу.

19 серпня християни святкують одне з найбільших свят. Саме тому сьогодні заборонені гучні гуляння, вечірки. До заборон входить і весілля та шлюбне таїнство, а також заручини.

У святковий день краще утриматися від надмірних емоцій та присвятити їх Богові. Відмовтеся від гучного сміху, сварок та скандалів. Також не можна вдаватися до інтимної близькості.

Як і в будь-яке свято, сьогодні заборонена фізична праця – робота на городі чи в саду. Не можна й займатися прибиранням, пранням чи іншими побутовими справами. Краще відкладіть на інший день шиття, в'язання й вишивання.

, що вже наступного року Преображення Господнє святкуватимуть за новим календарем. Свято перенесеться на 6 серпня.