Церковні імена для дівчаток: 15 варіантів з православ'я

Церковний календар містить згадки про святих і мучеників, які вчинками довели свою беззаперечну віру в Ісуса Христа. Їхні імена увійшли в історію, та у вжиток простих людей.

Імена з православ'я вирізняються особливою стриманістю та спокоєм. Вони умиротворюють та надихають, бо мають особливу, несхожу на інших, історію. Познайомтесь з кількома православними іменами для дівчаток та дізнайтеся, хто зі святих їх носив.

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Православні імена для дівчаток

Дуже відомим ім'ям у релігії є Магдалина. А ми усі знаємо святу Марію з таким прізвищем. Спочатку вела грішний спосіб життя, але стала ученицею Христа, коли він вигнав з неї чорну силу. Марія Магдалина була з Ісусом у найважчий момент його життя – розп'яття на Голгофі.

Після поховання, коли Марія не побачила тіла в гробниці, налякалась. Натомість Син Божий постав перед нею й звелів поділитись з апостолами, що він Воскрес.



Марія Магдалина / Фото "Дивен Світ"

Вам може бути знайомим жіноче ім'я Євдокія. Воно доволі давнє. Колись була свята з таким йменням, яка була настоятелькою християнського храму в Сирії. Почала цікавитись релігією випадково: почула, як один чоловік читав Святе Письмо, розділ про кару за гріхи.

Переосмисливши все, Євдокія продала усі свої маєтки, роздала кошти й перебралась у монастир. Згодом її зарубали за віру в Христа.



Свята Євдокія / Фото Church.ua

Ще одне красиве ім'я з церковним походженням – Єфросинія. Так звали княжну з династії Ізяславичів. Вона була однією з найбільш розумних жінок у 12 столітті. Жінка вражала усіх своєю красою й мудрістю.

Жінка відмовляла усім чоловікам у шлюбі та вирішила стати черницею – учасницею монастиря. Там вона переписувала книги та роздавала кошти з продажу бідним.



Свята Єфросинія / Фото "Цікава історія"

Не менш красивими іменами, якими можна назвати дівчинку за православним календарем є: