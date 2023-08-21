Церковні імена для дівчаток: 15 варіантів з православ'я
Церковний календар містить згадки про святих і мучеників, які вчинками довели свою беззаперечну віру в Ісуса Христа. Їхні імена увійшли в історію, та у вжиток простих людей.
Імена з православ'я вирізняються особливою стриманістю та спокоєм. Вони умиротворюють та надихають, бо мають особливу, несхожу на інших, історію. Познайомтесь з кількома православними іменами для дівчаток та дізнайтеся, хто зі святих їх носив.
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Православні імена для дівчаток
Дуже відомим ім'ям у релігії є Магдалина. А ми усі знаємо святу Марію з таким прізвищем. Спочатку вела грішний спосіб життя, але стала ученицею Христа, коли він вигнав з неї чорну силу. Марія Магдалина була з Ісусом у найважчий момент його життя – розп'яття на Голгофі.
- Після поховання, коли Марія не побачила тіла в гробниці, налякалась. Натомість Син Божий постав перед нею й звелів поділитись з апостолами, що він Воскрес.
Марія Магдалина / Фото "Дивен Світ"
Вам може бути знайомим жіноче ім'я Євдокія. Воно доволі давнє. Колись була свята з таким йменням, яка була настоятелькою християнського храму в Сирії. Почала цікавитись релігією випадково: почула, як один чоловік читав Святе Письмо, розділ про кару за гріхи.
- Переосмисливши все, Євдокія продала усі свої маєтки, роздала кошти й перебралась у монастир. Згодом її зарубали за віру в Христа.
Свята Євдокія / Фото Church.ua
Ще одне красиве ім'я з церковним походженням – Єфросинія. Так звали княжну з династії Ізяславичів. Вона була однією з найбільш розумних жінок у 12 столітті. Жінка вражала усіх своєю красою й мудрістю.
- Жінка відмовляла усім чоловікам у шлюбі та вирішила стати черницею – учасницею монастиря. Там вона переписувала книги та роздавала кошти з продажу бідним.
Свята Єфросинія / Фото "Цікава історія"
Не менш красивими іменами, якими можна назвати дівчинку за православним календарем є:
- Олександра;
- Оксана;
- Тетяна;
- Євгенія;
- Єлизавета;
- Анастасія;
- Ганна;
- Світлана;
- Юліана;
- Валерія;
- Катерина;
- Інна.