5 красивих православних імен, які можна обрати для хлопчика

Ім'я супроводжує людину по житті, наділяє певними рисами характеру та допомагає долати труднощі. Тому батькам варто ретельно його обирати для своїх майбутніх синів чи доньок.

Оберігатимуть дітей православні імена, адже раніше належали святим. Детальніше про їхнє значення та походження розповість LifeStyle 24.

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Православні чоловічі імена, які вам сподобаються

Микола

Популярне в Україні ім'я Микола утворилося від імені Ніколас, яке має давньогрецьке походження та означає "переможець народів".

Власникам цього імені притаманні спокій, витримка та розсудливість. Тому емоції рідко виходять з берегів, вони вміють контролювати себе.

Ростислав

Слов'янське ім'я Ростислав складається з двох слів: "рости" і "слава", тому трактується як "слава, яка зростає".

Ростислави не люблять довго засиджуватися на одному місці. Вони постійно самовдосконалюються, рухаються вперед, вчаться та працюють.

Добірка імен, якими можна назвати сина / Фото Canva

Кирило

Ім'я Кирило має давньогрецьке коріння та перекладається як "владика", "пан". Інколи його також пов'язують з перським словом, яке означає "сонце".

У хлопців, які мають це ім'я, досить сильний характер, який люди не завжди можуть витримати. Однак вони володіють чудовим почуттям гумору.

Віталій

Ім'я Віталій прийшло до нас зі Стародавнього Риму та трактується як "той, що дає життя", "життєвий", "життєздатний".

Такі чоловіки вміють віддаватися роботі на повну, тому нерідко досягають значних успіхів. Вони люблять бути лідерами серед інших людей.

Августин

З латинської мови ім'я Августин перекладається як "священний", "величний". Воно наділяє хлопців неймовірною імпульсивністю та вільнолюбством. Вони не люблять обмеження, правила, тому завжди роблять все по-своєму.