Як назвати хлопчика в серпні за православним календарем: 7 рідкісних варіантів

Деякі батьки обирають малюкам імена відповідно до церковного календаря. Вони вірять, що таким чином святі оберігають немовлят від усього злого.

Заведено давати ім'я святого чи святої, кого відзначаємо в день народження немовля. Такі правила. Якщо святих вшановують в один день кілька – тоді батьки можуть обрати те, яке більше подобається. А як щодо найбільш рідкісних імен для хлопчиків на серпень?

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Православні імена для хлопчиків у серпні

Аарон – незвичне стародавне ймення з єврейським або єгипетським корінням. Перша письмова згадка з'явилась ще у Біблії, а саме в П'ятикнижжі. Так було звати брата Мойсея. Деякі вважаються, що це версія імені Аран, яке можна було помітити книзі Буття.



Аарон / Фото Pinterest

Варлаам – доволі красиве ім'я, попри те, що взагалі не поширене. Воно сформувалося від євреїв. Трактується як "нащадок Бога" або "син Божий". У Київську Русь потрапило з Візантії після здобуття християнства

Євдоким характеризується грецьким корінням. Виникло від слова "eudokimos", яке в українській мові значить "заслужений", "шанований". Окремі фахівці вважають, що його значення – "досконалий".

Ісаакій має давньоєврейське походження. Ім'я стало широко відомим завдяки біблійному персонажу Ісааку, якого мав на меті принести в жертву його батько Авраам. Раніше воно звучало, як Йицхак. Перекладається як "той, хто стане сміятися".



Ісаакій / Фото "Вікіпедія"

Мефодій бере початок з Греції, а саме – від імені Методіос. Воно з'явилось від слова "методос". Його трактують як "теорія "," метод ". Окремі фахівці вважають, що воно означає "пізнання".

Самуїл – незвичне, але гарне ім'я по звучанню. Раніше вимовляли як Шемуель або Шмуель. З давньоєврейської перекладають як "ім'я Бога", "Бог почув", "почутий Богом".

У Святому Письмі йдеться, що він був пророком та ізраїльським суддею. У ті часи євреї втратили Ковчег. Втім, саме Самуїл підійняв їм настрій та надихнув знову повернутися до Бога.

Дуже цікаве ім'я, яке ви могли чути – Пантелеймон. Хоча воно не є популярним в Україні. Сформувалось, ймовірно, у Стародавній Греції. Утім, там вони вимовляють Пантелей, адже так коротше та легше запам'ятовується. Означає "всемилостивий".