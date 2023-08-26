Как назвать мальчика в августе по православному календарю: 7 редких вариантов

Некоторые родители выбирают малышам имена в соответствии с церковным календарем. Они верят, что таким образом святые оберегают младенцев от всего злого.

Принято давать имя святого или святой, кого отмечаем в день рождения младенца. Такие правила. Если святых почитают в один день несколько – тогда родители могут выбрать то, что больше нравится. А как насчет наиболее редких имен для мальчиков на август?

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Православные имена для мальчиков в августе

Аарон – необычное древнее имя с еврейскими или египетскими корнями. Первое письменное упоминание появилось еще в Библии, а именно в Пятикнижии. Так зовут брата Моисея. Некоторые считаются, что это версия имени Аран, которую можно было заметить в книге Бытия.



Аарон / Фото Pinterest

Варлаам – довольно красивое имя, несмотря на то, что вообще не распространено. Оно сформировалось от евреев. Трактуется как "потомок Бога" или "сын Божий". В Киевскую Русь попало из Византии после обретения христианства.

Евдоким характеризуется греческими корнями. Возникло от слова "eudokimos", которое в украинском языке значит "заслуженный", "уважаемый". Отдельные специалисты считают, что его значение – "совершенный".

Исаакий имеет древнееврейское происхождение. Имя стало широко известным благодаря библейскому персонажу Исааку, который преследовал цель принести в жертву его отец Авраам. Раньше оно звучало, как Йицхак. Переводится как "тот, кто станет смеяться".



Исаакий / Фото "Википедия"

Мефодий берет начало из Греции, а именно – от имени Методиос. Оно появилось от слова "методос". Его трактуют как "теория", "метод". Отдельные специалисты считают, что оно означает "познание".

Самуил – необычное, но хорошее имя по звучанию. Раньше произносили как Шемуэль или Шмуэль. С древнееврейского переводят как "имя Бога", "Бог услышал", "услышанный Богом".

В Священном Писании говорится, что он был пророком и израильским судьей. В те времена евреи потеряли Ковчег. Впрочем, Самуил поднял им настроение и вдохновил снова вернуться к Богу.

Очень интересное имя, которое вы могли слышать Пантелеймон. Хотя оно не популярно в Украине. Сложилось, вероятно, в Древней Греции. Впрочем, там они говорят Пантелей, ведь так короче и легче запоминается. Значит "всемилостивый".