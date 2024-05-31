Подарують усмішку у день народження: позитивні привітання зі святом

Зазвичай день народження – це свято, коли навколо панує позитивна атмосфера. Всі гості та іменинник приємно проводять час та мають прекрасний настрій.

Чудово, коли від привітання з днем народження на обличчі близької людини з'являється усмішка. Воно має створити святковий настрій аж до самого вечора. Декілька варіантів для іменинників підготував LifeStyle 24.

До речі Оригінальні привітання з днем народження для тих, хто на відстані: побажання, які зігрівають

Добірка позитивних привітань з днем народження

Дорогий/Дорога (ім'я), вітаю тебе з чудовим святом – твоїм днем народження! Нехай кожна мить цього дня буде особливою та незабутньою.

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Нехай усі твої мрії здійснюються, а серце наповнюється любов'ю та щастям. Щасливого дня народження! З найкращими побажаннями, (ваше ім'я).

Привітання для іменинників / Фото NewsHouse

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Вітаю з днем народження! Бажаю, щоб кожен день твого життя приносив лише радість, сміх та щасливі миті. Насолоджуйся часом з рідними та друзями!

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З днем народження, дорогий друг/дорога подруго! Бажаю тобі натхнення, здоров'я та безмежної радості. Нехай життя буде яскравим!

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Щиро вітаю з днем народження! Нехай усмішки завжди супроводжують, а радість наповнює твоє серце. Гарного святкування!

Привітання для іменинників / Фото Etnosoft

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Бажаю, щоб кожен момент твого життя був насичений позитивом, добром і неймовірними враженнями. Нехай плани чимшвидше втілюються в реальність!

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Нехай цей день стане початком нових захопливих подорожей та неймовірних досягнень. Дякую тобі за все та вітаю з днем народження!