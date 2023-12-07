Позитив неочікувано зізнався, чи піде захищати Україну від окупантів
Джерело:УНІАН
Колишній учасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній зізнався, що зараз перебуває на військовому обліку. Артист розповів, коли саме ходив до військкомату.
Влітку Позитив відверто розповідав, що було з ним після розпаду гурту "Время и Стекло". Він зізнався, що тоді боровся з депресією. Це було пов'язано з труднощами у сольній кар'єрі.
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Позитив сказав, чи піде захищати Україну
Олексій Завгородній поділився, що записався у місцеву тероборону ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами артиста, він тривалий час перебував у черзі. Це було пов'язано з тим, що у військкоматі хлопцю сказали, що йому краще займатися своєю справою – співати. Олексій зазначив, що військові попросили його про публічну допомогу, щоб люди не панікували через початок великого наступу.
Потім ми поїхали в Хмельницьку область робити заходи для дітей-переселенців. Вже там я пішов у місцевий військкомат і пройшов комісію. В мене є документ, що я стою на обліку,
– розповів він.
Співак сказав, що у випадку, якщо отримає повістку, то відправиться на фронт. Він додав, що вміє стріляти.
Я був на полігонах і вже більш-менш навчений збирати автомат і стріляти. Всім раджу все-таки пройти повну військову підготовку – зараз треба бути готовим до всього,
– наголосив артист.
Відомо, що після великого наступу країни-агресорки в Україну Олексій Завгородній періодично долучається до волонтерських ініціатив та виступає для дітей-переселенців. Співак також бере участь у благодійних концертах для українських захисників.
Попередні заяви Позитива
- У серпні артист висловився щодо готовності йти на фронт. Завгородній не приховував, що йому, як і багатьом, страшно йти воювати.
- Згодом співак зізнався, що довго страждав від алкогольної залежності. За словами артиста, спиртне допомагало йому закритися від себе та світу. Однак, згодом він зрозумів, що це не допомагає. Олексій навіть вважав себе колишнім алкоголіком.
- Також Завгородній поділився, що сольний шлях – складніший, бо вся відповідальність на тобі. Адже коли ти в колективі, завжди можна сховатися за колегою.
- У вересні Позитив розповів, чому зараз майже не спілкується з репером Потапом, з яким працювали понад 20 років. З'ясувалося, що на його дружбу з Потапом вплинуло зменшення роботи, а також те, що Потап займався кар'єрою Дорофєєвої та NK.