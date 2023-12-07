Влітку Позитив відверто розповідав, що було з ним після розпаду гурту "Время и Стекло". Він зізнався, що тоді боровся з депресією. Це було пов'язано з труднощами у сольній кар'єрі.

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Позитив сказав, чи піде захищати Україну

Олексій Завгородній поділився, що записався у місцеву тероборону ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами артиста, він тривалий час перебував у черзі. Це було пов'язано з тим, що у військкоматі хлопцю сказали, що йому краще займатися своєю справою – співати. Олексій зазначив, що військові попросили його про публічну допомогу, щоб люди не панікували через початок великого наступу.

Потім ми поїхали в Хмельницьку область робити заходи для дітей-переселенців. Вже там я пішов у місцевий військкомат і пройшов комісію. В мене є документ, що я стою на обліку,

– розповів він.

Співак сказав, що у випадку, якщо отримає повістку, то відправиться на фронт. Він додав, що вміє стріляти.

Я був на полігонах і вже більш-менш навчений збирати автомат і стріляти. Всім раджу все-таки пройти повну військову підготовку – зараз треба бути готовим до всього,

– наголосив артист.

Відомо, що після великого наступу країни-агресорки в Україну Олексій Завгородній періодично долучається до волонтерських ініціатив та виступає для дітей-переселенців. Співак також бере участь у благодійних концертах для українських захисників.

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