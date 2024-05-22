Повня у Стрільці: що це таке та чому варто ретельно підготуватись
Уже завтра, 23 травня 2024 року, настане ідеальний час, щоб реалізувати задуми, розкрити емоції та розпочати пошук справжнього себе. Варто прислухатись до інтуїції та підготуватись до виру нової інформації.
Повню у травні ще називають Квітковим Місяцем. Така назва пішла від індіанців Північної Америки. Вони настільки вразились красою квітів, які розпускались у цей час, що нарекли Місяць квітковим, пише LifeStyle 24.
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Стрілець
Цей знак зодіаку належить до елементу вогню і панівної планети Юпітер. Люди, народжені під цим знаком (з 23 листопада по 21 грудня), часто характеризуються як енергійні, оптимістичні та відкриті. Вони мають схильність до пригод, відкриті до нового досвіду і завжди готові до викликів. Стрільці великі ентузіасти та люблять свободу, вони віддають перевагу широким горизонтам і можливостям.
Гороскоп про Стрільців
Стрілець також вважається філософським знаком, і його представники часто ставлять питання про сенс життя і шукають глибокого розуміння світу.
Що відомо про повню у травні
13 грудня 2023 року почалась фаза Молодика у Стрільці, того у травневій повні доведеться "збирати врожай" того, що вдалось "посіяти" за цей період.
Повня – це фаза Місяця, коли він перебуває в повній ілюмінації та повністю освітлюється сонячним світлом. Вважається, що в цей час енергія Місяця досягає свого піка.
Астрологи зазначають, що це час завершення процесів, розкриття та висвітлення певних аспектів нашого життя. Повня може впливати на емоції, настрій, взаємодію з іншими людьми та наші рішення.
Рекомендується у цей період спрямувати свої ресурси та енергію на початок реалізації давніх планів, розпочати вивчення чогось нового тощо.
Варто бути готовим до того, що в житті виникатимуть дивні та досить непередбачувані події. Якщо відчуватимете внутрішні емоційні гойдалки, то краще спрямувати таку енергію в правильне русло, як спорт чи консультації з психологом.
Крім того, за дня Венера поєднається з Юпітером, які спрямовуватимуть свою силу на успіх. Основне не проґавити момент, шукаючи відмовки у вигляді ліні.
Варто також подумати й про творчий аспект свого життя. У цей період рекомендовано відвідати музей, сходити в театр чи на якусь виставку.
Сузір'я Стрільця
Сузір'я Стрільця – залишається одним з найпривабливіших та загадкових об'єктів на небі, яке привертає погляди та захоплює увагу своєю красою та таємничістю.
Це сузір'я має багату історію міфів і легенд, які відображаються в культурах різних народів.
У грецькій міфології часто згадується Кентавр – створіння з головою, руками та торсом людини, але з тілом коня. Зазвичай це зображення пов'язується з сузір'ям Стрільця, оскільки в грецькій міфології центральною фігурою сузір'я є Хірон, великий мудрець-кентавр, який вчив багатьох героїв, включаючи Ахіллеса та Геракла.
Хірон був поранений стрілою, випущеною Гераклом. Він віддав своє життя, а за це Зевс відзначив його, та після смерті помістив Хірона серед зірок на небі, як сузір'я Стрільця.