Повня – це завжди історія про завершення. Драматичні моменти підходять до кульмінації; хтось підбиває підсумки, а дехто ось-ось добереться до моменту істини. Назовні вийде те, що дозрівало упродовж останніх місяців, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на People.

Груднева повня найбільше вплине на 2 знаки зодіаку

Телець

Гороскоп для Тельців

Абсолютно хаотична енергія витатиме довкола Тельців упродовж кількох днів. З одного боку, цей період принесе вам деякі бонуси. Може статися як підвищення на роботі, так і відчутна премія за чудові результати. Зрештою ви заплануєте приємну покупку.

З іншого боку, Холодний Місяць спонукає задуматися про власне життя та добробут. Астрологи радять найближчими днями записати, чого ви очікуєте наступного року. Деякі зміни вже назрівають. І скоро ви зробите перший крок в напрямку до них.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Саме зараз настав найважливіших для Близнюків повня у році. Ви підходите до поворотного моменту в житті. Астрологи не потішать вас деталями, але вони чітко бачать: одна з надзвичайно важливих для вас справ скоро досягне своєї кульмінації. І подальший розвиток подій суттєво покращить ваше життя у майбутньому.

Також мрії стають значно ближчими. Здається, скоро ви вже зможете дотягнутися до них рукою. Але важливо не сидіти в тіні. Зберіть волю в руки та покажіть усім, чого ви варті.