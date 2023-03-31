Що садити у квітні 2023: посівний календар для саду та городу
У квітні для всіх дачників починається активна робота на городі, в саду і клумбах. Щоб отримати добрий врожай дуже важливо звернути увагу на місячний посівний календар. Які дати найкращі для сіяння квітів, а які для овочів – далі в матеріалі.
На щастя майже третина днів у квітні підходять для будь-яких робіт з рослинами. Головне слідкувати за погодними умовами, які можуть бути дуже мінливі, повідомляє 24 Канал.
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Посівний календар на квітень 2023
Найбільш сприятливі дні для посіву та посадки: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27.
Несприятливі дні: 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20.Для вдалого врожаю варто звернути увагу на детальний календар для кожного виду рослин.
Зелень та трави
Листовий салат: 7, 17, 18, 21, 22.
Шпинат: 21, 22.
Качанні салати, цикорій: 7, 21, 22.
Рукола, крес, листова гірчиця: 8, 9, 17, 18, 25-27.
Мангольд: 17, 18, 21, 22.
Щавель: 8, 9, 21, 22.
Кріп та фенхель: 12-14, 21, 22.
Петрушка, кінза та селера на листя: 21, 22.
Базилік, материнка, розмарин: 3-5, 8, 9.
Лікарські та чайні культури: 1-5, 8, 9, 28-30.
Мікрозелень: 8, 9.
Овочі
Томати, фізаліс: 21, 22, 25-27
Солодкий та гострий перець: 8, 9, 21, 22
Баклажани: 8, 9, 21, 22.
Огірки: 8, 9, 25-27.
Броколі, цвітна капуста: 7, 12-14, 21, 22.
Рання капуста: 7, 21, 22.
Середня та пізня капуста: 7.
Кале, пак-чой та інша листова капуста: 7, 17, 18.
Стеблева селера: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22.
Кабачки, патисони, гарбуз: 25-27.
Баштанні: 8, 9, 25-27.
Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут): 7, 23, 24.
Кукурудза: 7, 21, 22.
Соняшник: 1, 2, 7, 28-30.
Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито): 21, 22, 25-27.
Міцелій: 1-5, 21-30.
Посадка насіння у квітні / Фото Pinterest
Коренеплоди
Картопля, топінамбур: 7-9, 12-14, 17, 18.
Батат: 7-9, 12-14.
Буряк, морква, пастернак: 7-9.
Редька, ріпа: 8, 9, 12-14, 21, 22.
Редис: 17, 18, 25-27.
Селера, петрушка на корінь: 7-9.
Цибулеві
Цибуля городня: 7-9, 12-14, 17, 18.
Цибуля на зелень, шніт: 7, 12-14, 21, 22, 25-27.
Часник: 7, 12-14.
Цибуля порей, єгипетська, рокамболь: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22.
Посадка рослин в квітні / Фото Pinterest
Квіти та декоративні рослини
Газон та ґрунтопокривні рослини: 21, 22, 25-27.
Сидерати: 3-5, 21, 22, 25-27.
Однорічники: 3-5, 7, 21, 22.
Цибулинні та бульбові: 8, 9, 12-14, 17-18.
Трав’янисті багаторічники: 3-5, 7, 21, 22.
Хвойні: 3-5.
Живі огорожі: 1-5, 7, 23, 24, 28-30.
Чагарники та дерева: 1-5, 21, 22, 28-30.
Ліани: 3-5, 23, 24.
Ягідно-плодовий сад
Суниця та полуниця: 23-27.
Яблуня: 12-14, 21, 22.
Груша, айва: 7, 12-14.
Абрикос, вишня, слива, персик: 7, 21, 22.
Черешня: 1, 2, 21, 22, 28-30.
Волоський горіх, фундук: 7, 21, 22, 23, 24.
Калина, шипшина, горобина, обліпиха: 17, 18, 21, 22, 25-27.
Глід: 1, 2, 8, 9, 25-30.
Смородина: 1, 2, 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-30.
Малина: 8, 9, 23-27.
Аґрус та інші ягідники: 8, 9, 12-14, 25-27.
Виноград: 7-9.