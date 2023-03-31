Що садити у квітні 2023: посівний календар для саду та городу

У квітні для всіх дачників починається активна робота на городі, в саду і клумбах. Щоб отримати добрий врожай дуже важливо звернути увагу на місячний посівний календар. Які дати найкращі для сіяння квітів, а які для овочів – далі в матеріалі.

На щастя майже третина днів у квітні підходять для будь-яких робіт з рослинами. Головне слідкувати за погодними умовами, які можуть бути дуже мінливі, повідомляє 24 Канал.

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Посівний календар на квітень 2023

Найбільш сприятливі дні для посіву та посадки: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27.

Несприятливі дні: 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20.

Зелень та трави

Для вдалого врожаю варто звернути увагу на детальний календар для кожного виду рослин.

Листовий салат: 7, 17, 18, 21, 22.

Шпинат: 21, 22.

Качанні салати, цикорій: 7, 21, 22.

Рукола, крес, листова гірчиця: 8, 9, 17, 18, 25-27.

Мангольд: 17, 18, 21, 22.

Щавель: 8, 9, 21, 22.

Кріп та фенхель: 12-14, 21, 22.

Петрушка, кінза та селера на листя: 21, 22.

Базилік, материнка, розмарин: 3-5, 8, 9.

Лікарські та чайні культури: 1-5, 8, 9, 28-30.

Мікрозелень: 8, 9.

Овочі

Томати, фізаліс: 21, 22, 25-27

Солодкий та гострий перець: 8, 9, 21, 22

Баклажани: 8, 9, 21, 22.

Огірки: 8, 9, 25-27.

Броколі, цвітна капуста: 7, 12-14, 21, 22.

Рання капуста: 7, 21, 22.

Середня та пізня капуста: 7.

Кале, пак-чой та інша листова капуста: 7, 17, 18.

Стеблева селера: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22.

Кабачки, патисони, гарбуз: 25-27.

Баштанні: 8, 9, 25-27.

Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут): 7, 23, 24.

Кукурудза: 7, 21, 22.

Соняшник: 1, 2, 7, 28-30.

Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито): 21, 22, 25-27.

Міцелій: 1-5, 21-30.



Посадка насіння у квітні / Фото Pinterest

Коренеплоди

Картопля, топінамбур: 7-9, 12-14, 17, 18.

Батат: 7-9, 12-14.

Буряк, морква, пастернак: 7-9.

Редька, ріпа: 8, 9, 12-14, 21, 22.

Редис: 17, 18, 25-27.

Селера, петрушка на корінь: 7-9.

Цибулеві

Цибуля городня: 7-9, 12-14, 17, 18.

Цибуля на зелень, шніт: 7, 12-14, 21, 22, 25-27.

Часник: 7, 12-14.

Цибуля порей, єгипетська, рокамболь: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22.



Посадка рослин в квітні / Фото Pinterest

Квіти та декоративні рослини

Газон та ґрунтопокривні рослини: 21, 22, 25-27.

Сидерати: 3-5, 21, 22, 25-27.

Однорічники: 3-5, 7, 21, 22.

Цибулинні та бульбові: 8, 9, 12-14, 17-18.

Трав’янисті багаторічники: 3-5, 7, 21, 22.

Хвойні: 3-5.

Живі огорожі: 1-5, 7, 23, 24, 28-30.

Чагарники та дерева: 1-5, 21, 22, 28-30.

Ліани: 3-5, 23, 24.

Ягідно-плодовий сад

Суниця та полуниця: 23-27.

Яблуня: 12-14, 21, 22.

Груша, айва: 7, 12-14.

Абрикос, вишня, слива, персик: 7, 21, 22.

Черешня: 1, 2, 21, 22, 28-30.

Волоський горіх, фундук: 7, 21, 22, 23, 24.

Калина, шипшина, горобина, обліпиха: 17, 18, 21, 22, 25-27.

Глід: 1, 2, 8, 9, 25-30.

Смородина: 1, 2, 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-30.

Малина: 8, 9, 23-27.

Аґрус та інші ягідники: 8, 9, 12-14, 25-27.

Виноград: 7-9.

Автор: Діана Сікорська