Моркву радять сіяти, коли будуть постійні холоди в межах від 0 до -2. Якщо посадити овоч зарано, коли ще на вулиці тепло, то насіння може прорости й не витримати зими. Також важливо знати, після яких рослин моркву краще сіяти.

Це дуже просто Як виростити полуницю з насіння в домашніх умовах

Після яких рослин треба сіяти моркву

Морква найкраще приживається на ділянках, де перед цим росли:

Огірки;

цибуля;

помідори;

кабачки;

гарбузи;

кавуни;

патисони;

картопля;

капуста.

Зверніть увагу, що моркву краще не сіяти після квасолі та петрушки, бо не проросте. До того ж не варто садити моркву постійно на одному і тому ж місці. Ще раз сіяти моркву на ділянці, де вона зростала раніше, можна щонайменше через 4 роки.

Якщо ви садите моркву на зиму, то для цього слід обрати ранні сорти. Але тут є один момент, що посадка на зиму потребує більше насіння, ніж весною. Орієнтовно – на четверту частину.

Найкращі дні для посіву моркви у листопаді: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26.

А от 1-12, 19, 20, 23, 24, 28-30 краще не садити цей овоч, бо не прийметься.

Якщо ви очікуєте урожай моркви чи буряку, то вже відомий крайній термін, коли це можна зробити.