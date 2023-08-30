Неймовірна краса у вашому саду: 3 квітки, які однозначно варто посадити у вересні

Восени не так багато роботи в саду, як наприклад, влітку, але все одно можна знайти, що робити. Наприклад, посадити пахучі квіти, які стануть окрасою саду.

Посадка квітів восени має свої переваги. Наприклад, насіння в землі, посаджене в осінню пору, поглинає велику кількість вологи після танення снігу. Це допомагає йому швидко рости. Насіння проходить природну стратифікацію – тобто, швидше сходить, якщо посадити восени. А які саме квіти краще посадити – розкаже 24 Канал.

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Які квіти варто посадити у вересні

Церцис – надзвичайно красива рослина, яку ще називають "дерево серця". Воно чарує своїми неймовірними рожевими або фіолетовими квітами, які густо вкривають гілки навесні. Його особливість полягає у тому, що дерево змінюється упродовж всього року.

У літню пору листя має насичене зелене забарвлення. Тоді як восени листя церциса набуває тепло-жовтого, оранжевого кольору. Має просто фантастичний вигляд. Дерево любить сонячні ділянки з родючим ґрунтом. Найкраще обирати сорти"Канадський" або "Західний", оскільки вони виживають навіть при морозах.



Церцис / Фото Pinterest

Гортензія просто вражає своєю красою. Ви сміливо можете вирощувати її в різних кольорах, адже відтінок залежить від кислотності ґрунту. У нейтральній землі квіти стануть білі або кремові, у кислій – голубі чи сині, а от у лужному – набудуть рожевого забарвлення.

Такі квіти добре ростуть на яскравому світлі, але під прямим сонцем будуть вигоряти, тому оберіть для неї місце з частковою тінню. Також доведеться часто поливати таку красу, аби не зів'яла.



Гортензії / Фото Pixabay

Клематиси – кучеряві рослини, які вже давно здобули чимало прихильників. Плетення чарівних квіток стане окрасою стіни будинку, шпалери, огорожі чи паркану. Зазвичай цвітуть з травня й до пізньої осені. Вони характеризуються своїми пухнастими квіточками, які схожі на екзотичні пір'я.

Земля під клематиси повинна бути добре дренованою та пухкою. Кислі та заболочені ґрунти – не варіант для неї. У сильну спеку для рослини повинна бути тінь, водночас краще обрати місце, захищене від вітрів і протягів.



Клематиси / Фото Direct Hit