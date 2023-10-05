Коли сіяти траву восени, щоб насіння встигло вкоренитися і прорости

Для того, щоб отримати красивий газон, важливо не лише за ним доглядати, а й посадити у правильний час. Це необхідно, щоб насіння мало час пустити коріння.

Оптимально садити газон, коли земля ще прогріта. Тобто, кінець літа або початок осені, допоки ще немає нічних заморозків. А як саме треба садити газон та що важливо пам'ятати – знає 24 Канал.

Тепер будете знати У яких випадках можна дарувати і приймати квіти в горщиках

Посадка газону: що треба знати

Добре подумайте про ділянку для посадки трави. Треба виміряти площу території, щоб зрозуміти, скільки потрібно насіння, підживлення та землі.

Врахуйте, чи буде ця ділянка пов'язаною з іншою територією саду або подвір'я. Тому що мають бути чіткі межі, аби трава не розросталась на клумби або грядки. Важливо вирізати бур'яни та прибрати сміття з ділянки.

Тоді видаляють верхній шар ґрунту та прокладають дренаж з гравію, битої цегли чи каменю на 10-15 сантиметрів. Після того ставлять шар піску та родючої землі. Якщо територія не є великою, то суміш прокладають вручну. Якщо ж велика – тоді треба використовувати спеціальний каток, щоб втрамбувати дренажний шар.



Дренаж під газон / Фото "Сад-фасад"

Це необхідно для того, щоб шар лягав рівно. Не повинно бути жодних ям чи горбів. Бо через нерівну поверхню можуть виникати труднощі під час косіння трави.

Як правильно садити газон

Насіння газону вносять вглиб до 1 сантиметра та закладають шаром землі. Зверніть увагу, що на 100 квадратних метрів знадобиться від 3 до 5 кілограмів насіння.



Насіння газону / Фото Renesans Style

Є один простий лайфхак, як виростити насичену та пишну траву. Треба періодично її поливати. Оптимально – зранку та ввечері. Тоді трава може прорости вже за 1-2 тижні.

Фахівці не радять садити траву в погану погоду, коли дощить, бо в такому разі посадковий матеріал не зможе пустити коріння.